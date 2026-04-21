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Droits LGBT+
La Hongrie d'Orban a violé le droit de l'Union européenne

La CJUE a sanctionné mardi la Hongrie pour avoir violé le droit européen en stigmatisant les personnes LGBT+ via une loi de 2021. Amnesty International salue une décision «historique».
Publié: 11:52 heures
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Dernière mise à jour: 11:53 heures
Ce litige constitue un des plus retentissants bras de fer opposant Viktor Orban à ses partenaires de l'UE.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

La Hongrie a «violé le droit de l'Union» en «stigmatisant et marginalisant» les personnes LGBT+, a tranché mardi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans sa décision, la CJUE juge que la loi de 2021, destinée à introduire des mesures plus sévères contre les pédophiles et protéger les mineurs, restreint aussi l'accès aux contenus LGBT dans les médias ou les librairies.

«Cette loi est contraire à l'identité même de l'Union en tant qu'ordre juridique commun dans une société caractérisée par le pluralisme», ajoute la plus haute juridiction européenne, selon qui le titre même de la loi associe les personnes non cisgenres «à la délinquance pédophile», ce qui peut renforcer leur stigmatisation et «susciter des comportements haineux à leur égard».

Dans une réaction commune, plusieurs ONG en Hongrie, dont Amnesty International et le Comité Helsinki, ont salué une décision «historique». Elle confirme «que la politique d'exclusion et de stigmatisation du gouvernement Orban n'a pas sa place au sein de l'UE», soulignent ces ONG, qui se félicitent aussi que la Cour constate «pour la première fois une violation des valeurs communes».

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Mesure phare de Viktor Orban

Ce litige constitue un des plus retentissants bras de fer sur le thème des droits humains opposant le gouvernement hongrois du nationaliste Viktor Orban à ses partenaires de l'UE. Au total seize pays membres, dont la France et l'Allemagne, ainsi que le Parlement européen se sont joints à l'action en justice intentée par la Commission, la première concernant un Etat membre. Bruxelles avait annoncé la saisine de la CJUE en juillet 2022.

Depuis l'entrée en application de la loi hongroise, il est interdit aux médias audiovisuels de diffuser du contenu LGBT pendant la journée et aux magasins de vendre des produits sur le thème LGBT dans un rayon de 200 mètres autour des églises et des écoles. Certaines librairies ont été condamnées à des amendes pour avoir diffusé des romans graphiques et d'autres titres comportant des personnages LGBT dans leurs sections jeunesse, avait dénoncé l'ONG Reclaim qui défend ces minorités sexuelles.

Après 16 ans de pouvoir, Viktor Orban, qui a fait de la défense des droits des enfants et des valeurs familiales un de ses credo, a perdu les élections législatives du 12 avril. Son successeur, le conservateur Peter Magyar, a adressé dès le soir de sa victoire un message à la communauté LGBT+, déclarant que la Hongrie avait décidé qu'elle voulait être un pays où «personne n'est stigmatisé pour aimer autrement ou d'une manière différente de la majorité».

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