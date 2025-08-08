DE
Droits de douane
Pilatus suspend ses livraisons d’avions aux États-Unis

Pilatus ne livre temporairement plus d'avions aux Etats-Unis, a annoncé vendredi le constructeur aéronautique de Stans (NW). Les droits de douane américains élevés sont un «désavantage concurrentiel considérable» pour l'entreprise.
L'avion Pilatus PC-24 est un jet d'affaires très demandé aux États-Unis. (archives)
Photo: URS FLUEELER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le constructeur aéronautique Pilatus, basé à Stans (NW), a annoncé vendredi suspendre temporairement ses livraisons d’avions aux États-Unis. L’entreprise dénonce les droits de douane américains élevés, qu’elle considère comme un «désavantage concurrentiel considérable».

Pilatus souhaite profiter de l'arrêt des livraisons pour élaborer des solutions avec sa clientèle et ses partenaires, précise le communiqué. Les relations existantes avec la clientèle américaine et les prestations de service se poursuivront sans interruption et dans leur intégralité malgré l'arrêt des livraisons.

