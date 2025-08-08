Pilatus suspend ses livraisons d’avions aux États-Unis

L'avion Pilatus PC-24 est un jet d'affaires très demandé aux États-Unis. (archives)
Le constructeur aéronautique Pilatus, basé à Stans (NW), a annoncé vendredi suspendre temporairement ses livraisons d’avions aux États-Unis. L’entreprise dénonce les droits de douane américains élevés, qu’elle considère comme un «désavantage concurrentiel considérable».
Pilatus souhaite profiter de l'arrêt des livraisons pour élaborer des solutions avec sa clientèle et ses partenaires, précise le communiqué. Les relations existantes avec la clientèle américaine et les prestations de service se poursuivront sans interruption et dans leur intégralité malgré l'arrêt des livraisons.
