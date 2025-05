Drogué et battu par Brigitte? Macron moque ceux qui le trollent

1/5 Emmanuel Macron est monté au front lundi pour dénoncer les attaques contre lui sur les réseaux sociaux. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

Pas question de contester les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron l’admet: il a bien ramassé un mouchoir sur la table, dans le train entre Varsovie et Kiev le 9 mai, serré la main du président Erdogan le 16 mai en Albanie, et il s’est bien «chamaillé» avec son épouse Brigitte dans l’avion présidentiel, lors de son arrivée à Hanoï ce dimanche. Oui, ses vidéos sont vraies. Mais non, il n’a pas fait disparaître de la cocaïne, n’a pas conclu de pacte secret avec le président turc, et il n’a pas reçu de sa femme un douloureux uppercut.

Le fait que le chef de l’Etat français soit interrogé, dans la capitale vietnamienne où il vient d’entamer une tournée asiatique d’une semaine (il se rendra ensuite en Indonésie puis à Singapour), sur les attaques portées contre lui sur les réseaux sociaux, est révélateur. Au palais présidentiel de l’Elysée, la guerre numérique est en effet déclarée. Impossible de laisser sans réponse les campagnes massives visant à présenter Emmanuel Macron comme un drogué notoire, ou comme un homme victime des colères de son épouse, âgée de 72 ans. D’où la décision du président de faire face.

Dans sa réponse consacrée, depuis Hanoï, à cette campagne de dénigrement sur les réseaux, Emmanuel Macron a joué franc-jeu en citant nommément les commentaires, et en pointant du doigt la Russie. Une riposte calculée, dictée par l’explosion des messages sur internet. «Il s’agit bel et bien d’une campagne. Dès qu’une image du président prête à confusion, les trolls se mettent en branle. Nous avons face à nous une armée», juge, pour Blick, un ancien conseiller de la présidence de la République, toujours proche du locataire de l’Elysée.

Cette armée s’en est prise, dans le passé, à Brigitte Macron de façon encore plus violente, en l’accusant d’être un homme. Deux femmes qui avaient diffusé ces rumeurs transphobes ont été condamnées le 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à verser 8000 euros de dommages et intérêts à la Première dame et 5000 euros à son frère Jean-Michel Trogneux.

Ce dimanche vers 21 heures locales, lors de l’arrivée de l’avion présidentiel français au Vietnam l’agence américaine Associated Press a filmé la porte de l’avion du président qui s’ouvre, et la silhouette d’Emmanuel Macron qui apparaît, encore à l’intérieur de l’appareil. À ce moment-là, les deux bras de son épouse surgissent, sans qu’on puisse la voir en entier, et elle porte vivement les deux mains au visage du président dans ce qui peut ressembler à un petit coup.

Réponse du président ce lundi, devant les journalistes: «Nous sommes en train de nous chamailler, plutôt de plaisanter avec mon épouse», a-t-il expliqué. Puis cela «devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d’avoir des théories. Tout ça est un peu n’importe quoi.»

Et d’ajouter: «Il faut que tout le monde se calme. Sur ces trois vidéos, j’ai ramassé un Kleenex, serré la main de quelqu’un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Je vois beaucoup de maboules avec du caramel dans la tête passer leurs journées à expliquer toutes ces vidéos.»