L'Elysée a d'abord démenti la véracité des images, avant qu'elles ne soient authentifiées. Photo: Capture d'écran X

«Chamaillerie», moment de «complicité» ou coup au visage? Des images d'Emmanuel et Brigitte Macron à leur arrivée au Vietnam pour le début d'une tournée en Asie du Sud-Est ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Les images tournées dimanche soir par l'agence américaine Associated Press à l'aéroport de Hanoï montrent la porte de l'avion du président qui s'ouvre, et la silhouette d'Emmanuel Macron qui apparaît, encore à l'intérieur de l'appareil. À ce moment-là, les deux bras de son épouse surgissent, sans qu'on puisse la voir en entier, et elle porte vivement les deux mains au visage du président dans ce qui peut ressembler à un petit coup.

Le chef de l'Etat semble surpris, mais se tourne rapidement pour faire un salut vers l'extérieur. Le couple présidentiel s'engage sur l'escalier, Emmanuel Macron tend son bras à son épouse comme il en a l'habitude mais elle ne le saisit pas, et se tient à la main courante de la passerelle. L'image a circulé rapidement durant la nuit, notamment sur plusieurs comptes habituellement hostiles à Emmanuel Macron.

L'Élysée a d'abord démenti la véracité des images, avant qu'elles ne soient authentifiées. Un proche du président a ensuite parlé d'une banale «chamaillerie» de couple. «C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant», a finalement commenté lundi l'entourage d'Emmanuel Macron auprès des journalistes qui suivent la tournée.

«C'est un moment de complicité. Il n'en suffisait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes», a-t-on ajouté de même source, attribuant les commentaires négatifs en premier lieu aux sphères prorusses. Le président français entamait à Hanoï une tournée d'environ une semaine en Asie du Sud-Est. Il se rendra aussi en Indonésie et à Singapour.