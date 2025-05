Simple mouchoir ou sachet de coke: l'Elysée a dû s'abaisser à démentir les rumeurs complotistes sur une réunion entre Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer, ce samedi dans un train pour Kiev. Mais ces justifications seront-elles suffisantes?

Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz se sont réunis dans un train pour Kiev. Mais un mouchoir a excité la complosphère. Photo: EPA

La photo du mouchoir usagé d'Emmanuel Macron: voilà ce que l'Elysée a dû publier pour répondre aux complotistes. Ce samedi 10 mai, le président français était dans un train de nuit pour Kiev, en compagnie du chancelier allemand Friedrich Merz et du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Mais ce qui a attiré l'attention de certains sur les réseaux sociaux, c'est la forme blanche sur la table de réunion, relate notamment «Le Parisien» ce lundi. Une vidéo montre les trois hommes hilares: on voit Emmanuel Macron s'assoir puis cacher en vitesse l'objet dans sa poche, tandis qu'à sa gauche, Friedrich Merz triture un petit ustensile longiforme.

Il n'en fallait pas plus pour que certains y voient un sachet de cocaïne et une cuillère destinée à la consommation de drogue. «Mais que cache Emmanuel Macron avec l’air d’un adolescent pris en faute?», a interrogé samedi sur X le parti Debout la France, souverainiste de droite dure opposé au soutien de la France à l'Ukraine, face à la Russie. Son chef de file, le député Nicolas Dupont-Aignan va jusqu'à dire qu'il est «urgent de savoir» pour «la crédibilité de la France».

L'Elysée répond, les complotistes s'en moquent

En deux images, l'Elysée a donc répondu aux rumeurs ce dimanche soir, quitte à risquer de ne faire qu'alimenter l'intarissable machine à fake news. Un zoom sur le «mouchoir pour se moucher» d'un côté, une poignée de main représentant «l'unité européenne pour faire avancer la paix» de l'autre.

«Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue», dénonce le gouvernement français. L'Elysée déplore que cette rumeur soit «propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur».

Mais le schéma est connu, les complotistes se moquent bien des clarifications institutionnelles. Et l'explication la plus probable – qui voudrait que les chefs d'Etat et leurs nombreux conseillers ne laisseraient pas un sachet de coke à la vue de nombreuses caméras – peine à convaincre face à l'attrait d'un scandale facile.