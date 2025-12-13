DE
Drame familial en Iran
Une femme exécutée pour avoir tué sa belle-fille de 4 ans

Une femme a été exécutée en Iran pour le meurtre de sa belle-fille de quatre ans. Condamnée en mars 2024 selon la loi du talion, l'exécution a eu lieu samedi matin à l'aube.
Publié: 07:56 heures
Dernière mise à jour: 07:57 heures
Une Iranienne a été exécutée ce samedi matin à l'aube.
L'Iran a exécuté samedi, dans le nord-ouest du pays, une femme reconnue coupable d'avoir tué sa belle-fille de quatre ans, a indiqué la justice. L'enfant, identifiée comme Ava, est décédée en décembre 2023 des suites de lésions cérébrales provoquées par des blessures infligées par sa belle-mère, avait rapporté à l'époque le média en ligne du pouvoir judiciaire, Mizan Online.

Aucun détail donné
À l'issue de la procédure judiciaire, la femme a été condamnée en mars 2024 en vertu du principe islamique de «qisas», ou loi du talion, qui permet à la famille de la victime d'exiger l'exécution. La sentence a ensuite été confirmée par la Cour suprême.

Naser Atabati, président du tribunal de la province d'Azerbaïdjan occidental – où le crime a eu lieu –, a déclaré que l'exécution avait été menée à l'aube samedi, ajoutant que la mère de l'enfant l'"avait fermement exigée». L'Iran, où la peine de mort s'applique généralement dans les cas de meurtres et viols, procède à la plupart des exécutions par pendaison à l'aube.

