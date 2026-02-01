DE
FR

«Je n'étais pas au courant»
Le président du WEF s’excuse pour ses rencontres avec Jeffrey Epstein

Le ministère américain de la Justice a publié plus de trois millions de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. Ils révèlent des rencontres entre le président du WEF Børge Brende et le délinquant sexuel.
Publié: il y a 44 minutes
1/4
Le président du WEF, Børge Brende, a été en contact avec Jeffrey Epstein.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
bliki.jpg
Johannes Hillig et BliKI

Comme le montrent les dossiers Epstein récemment publiés, Børge Brende, le président du Forum économique mondial (WEF), a été en contact à plusieurs reprises en 2018 et 2019 avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Børge Brende, qui a été ministre des Affaires étrangères de la Norvège de 2013 à 2017, exprime aujourd'hui ses regrets de ne pas s'être informé à l'époque du passé criminel d'Epstein.

A lire aussi
Comment Epstein rendait dépendantes des jeunes femmes en Suisse
Exclusif
De nouveaux liens révélés
Comment Jeffrey Epstein rendait dépendantes des jeunes femmes en Suisse
La pression monte contre le prince Andrew, sommé de témoigner aux Etats-Unis
Affaire Epstein
Le prince Andrew sommé de témoigner aux Etats-Unis

«Je n'étais pas au courant de ses activités criminelles et de son passé. Si j'avais été au courant, je ne l'aurais évidemment jamais rencontré. J'aurais dû examiner le passé d'Epstein de plus près, et je regrette de ne pas l'avoir fait», écrit l'homme de 60 ans au média économique norvégien «E24». Il souligne en outre sa compassion pour les victimes et a qualifié Epstein de «monstre».

Dîner au domicile d'Epstein à New York

Le ministère américain de la Justice a publié vendredi quelque 3,5 millions de nouveaux documents, dont des photos, des vidéos et des messages, qui révèlent les liens d'Epstein avec des personnalités du monde entier. Selon ces documents, le président du WEF a rencontré Epstein au moins trois fois, notamment pour des dîners en mars et septembre 2018.

Steve Bannon était également présent lors de l'une de ces rencontres. Selon l'agenda d'Epstein, le diplomate norvégien Terje Rød-Larsen a participé avec d'autres invités à l'un des dîners au domicile d'Epstein à New York. Après leur première rencontre, Brende et Epstein ont échangé des messages entre 2018 et 2019.

«J'attends cela avec impatience»

Dans un e-mail de septembre 2018, Epstein invitait Børge Brende pour un repas: «Joyeux anniversaire au fait, Woody Allen vient dîner demain, tu es cordialement invitée à te joindre à nous, viens donc dîner ou prendre le dessert.» Børge Brende répondit: «Merci beaucoup, mon ami. J'ai beaucoup apprécié le dîner.»

En juin 2019, les deux se sont rencontrés à Genève. Selon un e-mail envoyé avant la rencontre, Børge Brende a écrit à son assistante: «J'ai hâte d'y être – des sushis seraient fantastiques». Peu de temps après, Jeffrey Epstein a envoyé à Brende par email une photo de femme, ce à quoi le Norvégien a répondu: «J'avais raison, n'est-ce pas? Un plaisir énorme.» Les échanges ont pris fin le 30 juin 2019, quelques jours seulement avant l'arrestation d'Epstein.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus