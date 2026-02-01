Le ministère américain de la Justice a publié plus de trois millions de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. Ils révèlent des rencontres entre le président du WEF Børge Brende et le délinquant sexuel.

Le président du WEF s’excuse pour ses rencontres avec Jeffrey Epstein

Johannes Hillig et BliKI

Comme le montrent les dossiers Epstein récemment publiés, Børge Brende, le président du Forum économique mondial (WEF), a été en contact à plusieurs reprises en 2018 et 2019 avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Børge Brende, qui a été ministre des Affaires étrangères de la Norvège de 2013 à 2017, exprime aujourd'hui ses regrets de ne pas s'être informé à l'époque du passé criminel d'Epstein.

«Je n'étais pas au courant de ses activités criminelles et de son passé. Si j'avais été au courant, je ne l'aurais évidemment jamais rencontré. J'aurais dû examiner le passé d'Epstein de plus près, et je regrette de ne pas l'avoir fait», écrit l'homme de 60 ans au média économique norvégien «E24». Il souligne en outre sa compassion pour les victimes et a qualifié Epstein de «monstre».

Dîner au domicile d'Epstein à New York

Le ministère américain de la Justice a publié vendredi quelque 3,5 millions de nouveaux documents, dont des photos, des vidéos et des messages, qui révèlent les liens d'Epstein avec des personnalités du monde entier. Selon ces documents, le président du WEF a rencontré Epstein au moins trois fois, notamment pour des dîners en mars et septembre 2018.

Steve Bannon était également présent lors de l'une de ces rencontres. Selon l'agenda d'Epstein, le diplomate norvégien Terje Rød-Larsen a participé avec d'autres invités à l'un des dîners au domicile d'Epstein à New York. Après leur première rencontre, Brende et Epstein ont échangé des messages entre 2018 et 2019.

«J'attends cela avec impatience»

Dans un e-mail de septembre 2018, Epstein invitait Børge Brende pour un repas: «Joyeux anniversaire au fait, Woody Allen vient dîner demain, tu es cordialement invitée à te joindre à nous, viens donc dîner ou prendre le dessert.» Børge Brende répondit: «Merci beaucoup, mon ami. J'ai beaucoup apprécié le dîner.»

En juin 2019, les deux se sont rencontrés à Genève. Selon un e-mail envoyé avant la rencontre, Børge Brende a écrit à son assistante: «J'ai hâte d'y être – des sushis seraient fantastiques». Peu de temps après, Jeffrey Epstein a envoyé à Brende par email une photo de femme, ce à quoi le Norvégien a répondu: «J'avais raison, n'est-ce pas? Un plaisir énorme.» Les échanges ont pris fin le 30 juin 2019, quelques jours seulement avant l'arrestation d'Epstein.