Frappe israélienne contre le Hezbollah au sud de Beyrouth

Une frappe de drone israélien a visé et blessé mardi un membre du Hezbollah pro-iranien à une trentaine de kilomètres au sud de Beyrouth, a indiqué à l'AFP une source de sécurité libanaise. Cette frappe est intervenue au lendemain de raids israéliens sur des sites du Hezbollah dans l'est du Liban qui ont fait cinq morts.

Photo: keystone-sda.ch

«Un drone ennemi a ciblé il y a peu une voiture près d'une mosquée» entre les localités de Jiyé et Barja, a indiqué l'Agence nationale d'information (ANI). «Un membre du Hezbollah, qui se trouvait dans la voiture visée, a été blessé», a déclaré une source de sécurité.

Lundi, cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans des frappes israéliennes qui ont visé la région du Hermel, dans le nord-est du Liban, selon le ministère de la Santé.