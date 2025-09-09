DE
Une vidéo montre un nuage de fumée au-dessus de Doha
0:10
Frappe contre le Hamas:Une vidéo montre une colonne de fumée au-dessus de Doha

Explosions à Doha
Israël affirme avoir frappé «de hauts responsables» du Hamas au Qatar

Le 25 juin 2025, Israël et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu après douze jours de conflit. Dans le reste du Moyen-Orient, la situation demeure tendue. Notre suivi.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
La rédaction de Blick
il y a 40 minutes

Israël affirme avoir frappé «de hauts responsables» du Hamas au Qatar

Plusieurs explosions ont été constatées par un journaliste de l’AFP à Doha, la capitaine du Qatar. Israël affirme avoir frappé «de hauts responsables» du Hamas.

Selon les médias israéliens, plusieurs membres haut placés du Hamas étaient visés par des tirs israéliens. Depuis le début du conflit à Gaza, le Qatar est un haut lieu des négociations.

Développement suit

il y a 34 minutes

Le Hamas revendique l'attaque meurtrière de lundi à Jérusalem

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a revendiqué mardi l'attaque commise la veille à Jérusalem qui a coûté la vie à six Israéliens.

«Les Brigades Al-Qassam revendiquent leur responsabilité dans l'attaque par balles qui a eu lieu hier matin, lundi (...), près du carrefour de la colonie de Ramot», indique ce communiqué.

Source: AFP

11:29 heures

Frappe israélienne contre le Hezbollah au sud de Beyrouth

Une frappe de drone israélien a visé et blessé mardi un membre du Hezbollah pro-iranien à une trentaine de kilomètres au sud de Beyrouth, a indiqué à l'AFP une source de sécurité libanaise. Cette frappe est intervenue au lendemain de raids israéliens sur des sites du Hezbollah dans l'est du Liban qui ont fait cinq morts.

Photo: keystone-sda.ch

«Un drone ennemi a ciblé il y a peu une voiture près d'une mosquée» entre les localités de Jiyé et Barja, a indiqué l'Agence nationale d'information (ANI). «Un membre du Hezbollah, qui se trouvait dans la voiture visée, a été blessé», a déclaré une source de sécurité.

Lundi, cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans des frappes israéliennes qui ont visé la région du Hermel, dans le nord-est du Liban, selon le ministère de la Santé.

02.09.2025, 02:26 heures

Amnesty dénonce l'exécution de 46 Druzes en Syrie

Amnesty International a accusé mardi les forces gouvernementales syriennes et des groupes affiliés d'avoir exécuté sommairement 46 Druzes à Soueïda les 15 et 16 juillet, et a réclamé que les responsables soient traduits en justice.

Les affrontements dans la province méridionale syrienne de Soueïda, majoritairement druze, avaient éclaté le 13 juillet entre combattants druzes et bédouins sunnites, avant l'intervention des forces de sécurité et des membres de tribus venus d'autres régions de Syrie pour prêter main forte aux bédouins.

Photo: Anadolu via Getty Images

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni, a fait état la semaine dernière d'un nouveau bilan de 2000 morts, dont 789 civils druzes «exécutés sommairement», selon lui, par des «membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur».

Amnesty a indiqué avoir documenté «des tirs délibérés et l'exécution de 46 Druzes» à Soueïda «sur une place publique, dans des habitations, une école, un hôpital et une salle de cérémonie». Selon l'organisation, des vidéos authentifiées montrent «des hommes armés en uniforme militaire et des forces de sécurité, certains portant des insignes officiels, exécuter des personnes non armées». 

Source: AFP

31.08.2025, 23:03 heures

Le chef de l'ONU «condamne avec force» l'arrestation d'employés de l'organisation par les Houthis

Le secrétaire général de l'ONU a «condamné avec force» dimanche la détention d'au moins onze employés de l'organisation au Yémen par les rebelles houthis, qui mènent une campagne d'arrestations après la mort jeudi de leur Premier ministre dans des frappes israéliennes.

«Je condamne avec force les détentions arbitraires, le 31 août, d'au moins 11 membres du personnel des Nations unies par les autorités houthies de facto au Yémen dans les zones sous leur contrôle», a déclaré dans un communiqué Antonio Guterres. Le patron de l'ONU a appelé à la «libération immédiate et inconditionnelle» des 11 employés ainsi qu'à celle «de tous les autres employés des Nations unies, d'ONG internationales et nationales, de la société civile et de missions diplomatiques qui sont arbitrairement détenus».

31.08.2025, 10:32 heures

Israël dit avoir frappé des sites du Hezbollah dans le sud du Liban

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé dimanche des sites du Hezbollah pro-iranien près du château de Beaufort, dans le sud du Liban, après avoir détecté «une activité militaire».

«Il y a peu de temps, Tsahal a frappé des infrastructures militaires du Hezbollah, y compris souterraines, où une activité militaire a été identifiée, dans la zone du château de Beaufort, dans le sud du Liban», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Source: AFP

30.08.2025, 20:50 heures

Les rebelles crient vengeance après la mort de leur Premier ministre

Les rebelles Houthis au Yémen ont promis samedi de se venger après la mort de leur Premier ministre, tué dans des frappes israéliennes sur la capitale Sanaa plus tôt cette semaine. Il s'agit du plus haut responsable politique connu des Houthis à avoir été tué dans de tels raids depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Nous promettons à Dieu, au cher peuple yéménite et aux familles des martyrs et des blessés que nous nous vengerons», a déclaré Mehdi al-Machat, chef du Conseil politique suprême, dans un message vidéo sur Telegram. «Des jours sombres vous attendent», a-t-il ajouté, s'adressant à Israël.

Source: AFP

30.08.2025, 17:07 heures

Raids israéliens au Yémen: les Houthis annoncent la mort de leur «Premier ministre»

Les rebelles Houthis au Yémen ont annoncé samedi la mort de leur «Premier ministre» et de plusieurs ministres dans les frappes israéliennes menées jeudi sur la capitale Sanaa.

«Nous annonçons le martyre du combattant Ahmad Ghaleb al-Rahwi, le chef du gouvernement, avec plusieurs de ses ministres dans l'agression menée jeudi par l'ennemi israélien alors qu'ils étaient en réunion à Sanaa», a indiqué un communiqué des Houthis cité par leur chaîne Al-Massirah. Soutenus par l'Iran, les rebelles contrôlent de vastes pans du pays en guerre depuis 2014, dont la capitale Sanaa, où ils ont installé leurs institutions politiques.

Les Houthis ont fait état de frappes jeudi sur Sanaa, sans préciser les cibles. L'armée israélienne a elle indiqué avoir bombardé une «cible militaire» dans la capitale yéménite. 

Photo: AFP

Source: AFP

28.08.2025, 19:42 heures

L'armée libanaise fait état de deux soldats tués dans l'explosion d'un drone israélien

L'armée libanaise a déclaré qu'un officier et un soldat avaient été tués jeudi dans l'explosion d'un drone israélien qui s'était écrasé dans le sud du pays, près de la frontière avec Israël.

Un panache de fumée s'élève après une frappe israélienne sur la région de Khardali, dans le sud du Liban, le 28 août 2025.
Photo: AFP

«Alors que des militaires inspectaient un drone ennemi israélien après sa chute dans la région de Naqura, celui-ci a explosé, causant la mort d'un officier et d'un soldat et blessant deux autres militaires», a déclaré l'armée dans un communiqué.

Source: AFP

28.08.2025, 05:09 heures

Un assaut terrestre israélien contre un site près de Damas

Les troupes terrestres israéliennes ont mené mercredi soir une opération contre un site près de Damas qui avait été auparavant bombardé, ont rapporté les médias d'Etat syriens. L'aviation israélienne avait frappé mardi ce site près de Kesweh, dans la banlieue de Damas, tuant six soldats syriens selon le ministère des Affaires étrangères syrien. Il avait été bombardé à nouveau mercredi, selon la télévision d'Etat.

A la suite de la deuxième attaque mercredi, des troupes israéliennes ont été acheminées par les airs dans la zone pour une opération, «dont les détails ne sont pas encore connus, alors que les vols de reconnaissance intensifs se poursuivent», a rapporté l'agence de presse officielle Sana.

Depuis qu'une coalition de rebelles islamistes a renversé Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes sur la Syrie, tout en amorçant un dialogue inédit avec les nouvelles autorités.

Mais cette opération constitue le premier raid terrestre israélien de ce type depuis la chute d'Assad, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni mais disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Source: AFP

27.08.2025, 05:09 heures

L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

L'armée israélienne a indiqué mercredi avoir intercepté un missile tiré du Yémen, trois jours après des bombardements israéliens contre des cibles des rebelles houthis dans la capitale yéménite.

«A la suite des sirènes qui déclenchées dans plusieurs zones d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté» par l'armée de l'air israélienne, a indiqué l'armée sur Telegram, alors que selon une journaliste de l'AFP les sirènes ont retenti à Jérusalem.

Source: AFP

