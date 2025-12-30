DE
FR

Dix blessés
Un bus percute un immeuble à Stockholm

Mardi après-midi à Stockholm, un bus avec 17 passagers a percuté un immeuble dans le quartier de Liljeholmen, blessant dix personnes, dont une grièvement.
Publié: 17:48 heures
La police n’a pas encore déterminé les causes de l’accident.
Photo: IMAGO/TT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un bus a percuté un immeuble mardi après-midi à Stockholm, faisant dix blessés dont un grièvement, a annoncé la police. Au total, 17 personnes se trouvaient dans le bus au moment de l'accident survenu dans le quartier de Liljeholmen. Aucune personne se trouvant à l'extérieur du bus n'a été blessée, précise la police sur son site internet. Aucune raison n'a été avancée pour cet accident.

La personne gravement blessée a été évacuée par hélicoptère. Plusieurs personnes qui se trouvaient dans le bus étaient en état de choc et certaines saignaient abondamment, a raconté une témoin au quotidien Aftonbladet.

Trois personnes avaient été tuées le 14 novembre à Stockholm quand un bus a heurté une file d'attente à un arrêt de bus. Le conducteur a eu un malaise et aucune poursuite n'a été engagée contre lui.

