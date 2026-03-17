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Deux morts
Une épidémie de méningite frappe des étudiants en Angleterre

Une épidémie de méningite à méningocoques frappe la région de Canterbury en Angleterre, avec 15 cas, dont 2 mortels. Les autorités tentent de limiter la propagation avec des mesures sanitaires d'urgence.
Publié: il y a 44 minutes
Des autorités sanitaires réagissent face à une épidémie de méningite dans la région de Canterbury, en Angleterre.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'épidémie de méningite à méningocoques qui s'est déclarée dans la région de Canterbury en Angleterre, avec quinze cas rapportés aux autorités dont deux mortels, est «sans précédent», a déclaré mardi le ministre britannique de la Santé Wes Streeting au Parlement.

Un cas a été signalé samedi par les autorités françaises et concerne une personne en France ayant fréquenté l'université du Kent à Canterbury (sud-est de l'Angleterre), a ajouté le ministre, sans plus de précision. «La majorité des cas sont liés à la boîte de nuit Club Chemistry», fréquentée par des étudiants de Canterbury, «entre le 5 et le 7 mars», a indiqué Wes Streeting. Quelque 700 doses d'antibiotiques «préventifs» ont été administrées à des jeunes susceptibles d'avoir été exposés, pour tenter d'enrayer cette «épidémie sans précédent», a-t-il ajouté.

Deux décès

Un total de quinze cas, tous suivis d'hospitalisations, ont été rapportés à l'agence britannique de sécurité sanitaire, l'UKHSA, depuis vendredi. Il s'agit pour quatre d'entre eux - dont les deux cas mortels -, d'infections à méningocoques «appartenant au groupe B», rares mais très graves.

Les deux personnes décédées sont une élève de 18 ans en terminale à la Queen Elizabeth's Grammar School de Faversham, prénommée Juliette, et un étudiant de 21 ans à l'université du Kent. Toute personne ayant fréquenté la boîte de nuit à ces dates doit se «présenter pour recevoir un traitement antibiotique préventif», a indiqué Trish Mannes, directrice adjointe de l'UKHSA dans la région.

Une méningite rare

Selon la propriétaire du Club Chemistry, quelque 2.000 personnes se sont rendues dans l'établissement lors des trois soirées mentionnées. Un «programme de vaccination ciblée» contre cette infection, proposée pour les nourrissons depuis 2015, doit aussi avoir lieu pour les étudiants des résidences universitaires du campus du l'université du Kent, a indiqué l'agence.

Les premiers cas se sont déclarés vendredi, et des interrogations ont émergé sur la rapidité et la communication des autorités sanitaires face à l'épidémie. Le ministre de la Santé a répondu mardi que l'UKHSA avait agi «aussi rapidement et de manière aussi complète que possible».

Plus rares que les méningites virales, les méningites bactériennes tuent de manière foudroyante quand elles ne sont pas soignées et, même si elles le sont, entraînent une mortalité élevée et un gros risque de séquelles.

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