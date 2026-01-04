Dimanche, une fête traditionnelle près de Mathibestad, au nord de Pretoria, a été frappé par la foudre, causant 2 morts et 150 blessés. Les orages sont fréquents dans cette région durant l'été austral.

La foudre frappe un festival en Afrique du Sud

Deux morts et des dizaines de blessés

La foudre a frappé 150 personnes réunies lors d'un festival en Afrique du Sud et en a tué deux, ont indiqué dimanche les services de santé de la province du Nord-Ouest dans un communiqué. L'incident s'est produit près du village de Mathibestad, situé à environ 70 km au nord de Pretoria, où une fête traditionnelle se tient chaque année.

«Au total, 150 patients se sont présentés à la clinique Mathibestad après avoir été atteints par la foudre pendant l'événement. 13 patients dans un état critique ont été transférés à l'hôpital Jubilee pour y être pris en charge pour diverses blessures. Deux patients étaient décédés à leur admission et sont en attente des services médico-légaux», détaille le communiqué. La «majorité des patients» souffrent de «brûlures légères liées à la foudre», selon la même source.

Orages féquents

Les orages sont courants dans cette partie de l'Afrique du Sud lors de l'été austral. Après le phénomène climatique El Niño, principal facteur ayant causé la grave sécheresse qui a affecté l'Afrique australe en 2024, le pays doit basculer ces mois-ci vers le phénomène inverse, La Niña.

«L'effet habituel de La Niña sur l'Afrique du Sud est une probabilité accrue de précipitations supérieures à la normale dans le nord-est du pays pendant l'été», indiquaient les services météorologiques sud-africains lors de leur bulletin saisonnier daté du 30 novembre.



