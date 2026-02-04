DE
Deux mois avant la présidentielle
L'homme qui a tenté de tuer Trump condamné à la prison à perpétuité

Ryan Routh a été reconnu coupable de tentative d'assassinat d'un candidat à la présidentielle. Il a été condamné mercredi à perpétuité pour avoir visé Donald Trump en Floride en 2024.
Publié: il y a 34 minutes
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Ryan Routh, au centre, avait tenté d'assassiner Donald Trump en septembre 2024 (archives).
Photo: Keystone
ATS Agence télégraphique suisse

Ryan Routh, l'homme qui avait tenté d'assassiner Donald Trump sur son golf en Floride en septembre 2024, deux mois avant la présidentielle, a été condamné mercredi à la prison à perpétuité. L'homme de 59 ans avait été reconnu coupable en septembre par un jury de Floride (sud-est) de cinq chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle.

«La peine raisonnable dans ce dossier est la prison à vie», a déclaré la juge Aileen Cannon, expliquant vouloir protéger la population de «tout futur crime» que pourrait commettre Ryan Routh.

A l'issue de son procès devant ce tribunal fédéral, juste après le verdict, Ryan Routh avait tenté de se poignarder avec un stylo. Des surveillants étaient intervenus pour l'en empêcher. Plaidant non coupable, Routh s'était défendu lui-même lors de son procès et avait affirmé n'avoir jamais eu l'intention de blesser Trump ni personne d'autre. La juge Aileen Cannon l'avait autorisé à assurer sa propre défense, malgré son absence de formation juridique.

Seconde tentative

Ryan Routh avait été arrêté le 15 septembre 2024 par les agents du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines, qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump. Il s'agissait de la seconde tentative d'assassinat contre le candidat républicain et futur vainqueur de l'élection présidentielle de 2024. Donald Trump avait échappé de justesse à une autre tentative, le 13 juillet 2024, lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie (nord-est).

Son auteur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, avait réussi à tirer plusieurs balles avant d'être abattu par le Secret Service. Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, avaient fait le tour du monde et l'événement avait été considéré comme un moment clé de la campagne.

