«Ils ont beaucoup de talent» Un an après son assassinat manqué, Trump n'en veut pas au Secret Service

Près d’un an après avoir échappé à une tentative d’assassinat, Donald Trump maintient sa confiance dans le Secret Service, malgré les «erreurs» commises ce jour-là. Six agents ont été sanctionnés et des réformes sont en cours pour renforcer la sécurité présidentielle.

Publié: il y a 24 minutes