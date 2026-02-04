Ryan Routh sera fixé mercredi sur sa peine après sa condamnation pour tentative d’assassinat contre Donald Trump en 2024. L’homme de 59 ans risque la prison à perpétuité après un verdict rendu par un jury de Floride.

Prison à vie possible pour l’auteur de la tentative d’assassinat de Trump

AFP Agence France-Presse

Ryan Routh, 59 ans, reconnu coupable par la justice américaine d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump sur son golf en Floride en septembre 2024, deux mois avant la présidentielle, sera fixé sur sa peine mercredi. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

En septembre dernier, un jury de Floride l'avait reconnu coupable de cinq chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle. A l'issue de son procès devant ce tribunal fédéral, Ryan Routh avait tenté de se poignarder avec un stylo. Des surveillants étaient intervenus pour l'en empêcher.

Prison à vie

«Les crimes de Routh justifient indéniablement une peine de prison à perpétuité: il a entrepris, pendant des mois, d'assassiner un candidat majeur à la présidence, a démontré sa volonté de tuer quiconque se trouvait sur son chemin et n'a depuis exprimé ni regret ni remords envers ses victimes», ont plaidé les procureurs, cités par la chaîne ABC News.

«Les crimes pour lesquels Routh a été reconnu coupable témoignent d'une planification minutieuse, d'une préméditation poussée et d'un mépris lâche pour la vie humaine». Plaidant non-coupable, Routh s'était défendu lui-même lors de son procès et avait expliqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser Trump ni personne d'autre.

Ryan Routh avait été arrêté le 15 septembre 2024 par les agents du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines, qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump.