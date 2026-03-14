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Détérioration rénale
Jair Bolsonaro toujours en soins intensifs

Hospitalisé vendredi à Brasilia, Jair Bolsonaro reste en soins intensifs pour une pneumonie bactérienne. L'ex-président brésilien, condamné à 27 ans de prison, voit sa santé rénale se dégrader.
Publié: il y a 10 minutes
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L'ancien président du Brésil Jair Bolsonaro est toujours en soins intensifs suite à une pneumonie bactérienne (archives).
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro reste «dans un état stable» en soins intensifs suite à une pneumonie bactérienne, mais sa fonction rénale s'est détériorée, a indiqué samedi l'hôpital où il a été admis.

Jair Bolsonaro, âgé de 70 ans, a été admis vendredi matin avec une forte fièvre, des sueurs et des frissons, après avoir été transféré depuis la prison de Brasilia où il purge une peine pour tentative de coup d'État.

L'ancien chef de l'État «est cliniquement stable, mais a connu une détérioration de ses fonctions rénales et une élévation des marqueurs inflammatoires», indique le communiqué de l'hôpital.

L'infection pulmonaire est la conséquence d'un épisode de bronchoaspiration, un problème récurrent lié aux séquelles d'un coup de couteau reçu à l'abdomen lors d'un meeting de campagne en 2018.

Nombreuses opérations

Depuis, l'ancien président d'extrême droite a subi de nombreuses opérations et souffre de crises de hoquet, parfois accompagnées de vomissements, que ses médecins ont identifiées comme la cause directe de l'infection actuelle. Il suit un traitement antibiotique et une kinésithérapie respiratoire.

Condamné en septembre dernier à 27 ans de prison pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après avoir perdu les élections de 2022 face à Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro purge sa peine au complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia. La Cour suprême lui a refusé plusieurs fois de pouvoir purger sa peine à domicile.

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