Le Pentagone et la Maison Blanche ont critiqué CNN vendredi pour un article remettant en question la préparation de l'opération militaire en Iran. Pete Hegseth a dénoncé des «fausses informations» sur le détroit d'Ormuz.

Le Pentagone attaque CNN pour sa couverture négative de la guerre en Iran

Le Pentagone attaque CNN pour sa couverture négative de la guerre en Iran

AFP Agence France-Presse

Le Pentagone et la Maison Blanche, qui critiquent la couverture médiatique de la guerre en Iran en général, ont attaqué plus particulièrement CNN vendredi après la publication d'un article mettant en doute la préparation de l'opération militaire.

Le chef du Pentagone Pete Hegseth a consacré une partie de sa conférence de presse vendredi à déplorer la couverture médiatique selon lui trop négative de l'opération israélo-américaine, allant jusqu'à suggérer certains bandeaux défilants aux chaînes d'information en continu.

Il a fustigé les «fausses informations» de CNN, après que la chaîne a affirmé que le gouvernement Trump avait sous-estimé le risque de fermeture du très stratégique détroit d'Ormuz en cas de conflit avec l'Iran. «Totalement ridicule,» a répondu Pete Hegseth, en ajoutant: «Plus tôt David Ellison prendra le contrôle de cette chaîne, mieux ce sera!».

Des médias «menteurs»

Le patron du groupe de télévision et cinéma Paramount Skydance, considéré comme un allié de Donald Trump, verra la célèbre chaîne tomber dans son escarcelle avec le rachat de Warner Bros Discovery (WBD). La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a jugé que l'information de CNN était «100% fausse».

«Cela fait des décennies que le Pentagone anticipe la fermeture désespérée et insensée par l'Iran du détroit d'Ormuz et cela a fait partie des plans de l'administration Trump bien avant que l'opération +Fureur épique+ soit lancée», a-t-elle écrit sur X. «Les médias mensongers font des heures supplémentaires pour discréditer le président Trump, son gouvernement et notre armée», a accusé Karoline Leavitt.

Steven Cheung, directeur de la communication de la Maison Blanche, a rejoint la charge. Répondant à un compte X qui demandait: «Est-il normal que l'armée commente la manière dont des chaînes de télévision sont dirigées?», il a écrit: «Oui, à 100%. Quand des médias menteurs comme CNN publient des informations fausses, il est tout à fait pertinent de commenter la manière dont ces médias merdiques sont dirigés.»