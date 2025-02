Des parents et des amis se rassemblent pour une veillée aux chandelles devant le tribunal à Manitoba, le 28 avril 2024, à la veille du procès de Jeremy Skibicki. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

De possibles restes humains ont été découverts au Canada lors de fouilles menées dans une décharge pour tenter de retrouver les corps de deux femmes amérindiennes assassinées par un tueur en série, a annoncé mercredi le gouvernement de la province du Manitoba.

Jeremy Skibicki, 37 ans, a été reconnu coupable en juillet du meurtre de quatre femmes autochtones et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Deux d'entre elles, Morgan Harris, 39 ans, et Marcedes Myran, 26 ans, ont été violées, tuées, dépecées et jetées aux ordures à Winnipeg, dans le centre du pays.

Un «génocide»

Lors de fouilles menées mercredi dans une décharge du nord de cette ville, où la police pense que les corps se trouvent, des experts ont «identifié de potentiels restes humains», a déclaré le gouvernement du Manitoba. La police fédérale et le médecin légiste en chef de la province tentent désormais de déterminer si ces restes sont bien ceux de Morgan Harris et Marcedes Myran.

Des parties du corps de Rebecca Contois, une autre victime de Jeremy Skibicki, qui a subi le même sort, ont été retrouvées dans une poubelle et dans une autre décharge. Celui d'une femme non identifiée n'a toujours pas été retrouvé. Jeremy Skibicki a spécifiquement ciblé des femmes autochtones rencontrées dans des foyers pour sans-abris.

Cette affaire est vue par beaucoup comme un symbole du sort des femmes autochtones dans un pays où elles font face à une violence disproportionnée, qualifiée de «génocide» par une enquête publique nationale en 2019. Les femmes autochtones représentent environ un cinquième des victimes de féminicides au Canada, alors qu'elles constituent moins de 5% de la population féminine, selon les chiffres officiels.