Le ton monte: Kamala Harris et Barack Obama prennent à partie le candidat républicain à la présidence simultanément dans les swing states de Pennsylvanie et du Michigan. Leurs apparitions doivent motiver le plus grand nombre de personnes à voter.

Des milliers de partisans attendent à Philadelphie d'assister à un événement avec Barack Obama et Bruce Springsteen pour Kamala Harris. Photo: © Stefan Falke 1/2

Peter Hossli

Succéder à Bruce Springsteen et John Legend n'est pas chose aisée. Mais il y en a un qui est capable de faire vibrer les foules encore plus fort que les deux rock stars: l'ancien président Barack Obama.

Hier soir, peu après 20 heures, Obama est monté sur la scène de l'arène sportive de la Temple University de Philadelphie et n'a pas déçu le public chauffé à blanc par Springsteen et Legend. «L'enjeu de cette élection n'est rien de moins que l'avenir de l'Amérique», a asséné Obama. Blick était sur place pour suivre le sprint final des démocrates, à une semaine de l'élection présidentielle.

«Le pouvoir n'est qu'un moyen pour atteindre une fin»

Kamala Harris ou Donald Trump? «C'est un choix sur qui nous sommes et ce que nous représentons», a déclaré l'ancien président, qui s'est aussitôt lancé dans une critique acerbe de Trump. Il a rappelé le défilé des partisans de Trump la veille à New York. Celui-ci a été marqué par la haine, le racisme et le sexisme.

L'ancien président Barack Obama a attaqué son successeur à Philadelphie : «Il n'a rien à faire à la Maison Blanche», a fulminé Obama. «Pour Donald Trump, le pouvoir n'est qu'un moyen de parvenir à ses fins». Photo: Getty Images

Comme dans ses précédents discours, Obama a ridiculisé son successeur. «Voici un homme, un milliardaire de 78 ans, qui n'a cessé de se plaindre de ses problèmes depuis qu'il a descendu cet escalator doré il y a neuf ans». Selon lui, Trump ne pense qu'à lui-même et divise la nation. Les succès de Trump ne reposeraient que sur son travail préparatoire. «Il n'a rien à faire à la Maison Blanche», a fulminé Obama. «Pour Donald Trump, le pouvoir n'est qu'un moyen d'arriver à ses fins».

Coup de gueule contre Trump à propos de McDonald's

Il a présenté Kamala Harris comme une personnalité terre à terre, une femme avec une véritable expérience de la vie. «Elle a travaillé chez McDonald's quand elle était à l'université. Elle n'a pas seulement fait semblant de travailler chez McDonald's». La pique à Trump, qui a récemment distribué des frites dans une filiale McDonald's fermée, a provoqué une vague de rires dans la salle.

La légende du rock Bruce Springsteen a enflammé le public de Philadelphie. Barack Obama est ensuite monté sur scène. Photo: Getty Images

Barack Obama a conclu son discours par un appel passionné aux valeurs américaines: «Ensemble, nous continuerons à construire un pays plus juste et plus équitable, plus égal et plus libre. C'est notre mission. C'est notre responsabilité».

Il a souligné que cette élection ne concernait pas seulement la politique, mais le caractère de la nation et les valeurs qui font l'Amérique. «Quittez votre canapé, lâchez votre téléphone portable, allez voter», a demandé Obama aux gens. Surtout ici, en Pennsylvanie, sans doute le swing state le plus décisif du pays. Il a quitté la scène sous un tonnerre d'applaudissements, a serré des mains et s'est laissé photographier pour des selfies.

Harris dans le Michigan plutôt qu'en Pennsylvanie

Mais une partie du public a été déçue dans la salle. Certains avaient espéré que Kamala Harris mettrait fin à la soirée.

Mais la vice-présidente a décidé de faire une apparition à Ann Arbor, dans l'autre swing state du Michigan. Elle y a pris la parole devant une grande foule de jeunes, dont beaucoup votaient pour la première fois. «Votre génération est impatiente et veut du changement», a déclaré Kamala Harris. C'est précisément ce qu'elle aime chez les jeunes. Le climat, la protection contre les armes et le droit à son propre corps lui tiennent tout autant à cœur.

Kamala Harris a attaqué son adversaire de front à Ann Arbor : «Donald Trump est devenu encore plus instable et imprévisible - et il aspire désormais à un pouvoir incontrôlé». Photo: keystone-sda.ch

Elle a rappelé que tout était en jeu dans cette élection. «Donald Trump est devenu encore plus instable et imprévisible et il aspire désormais à un pouvoir incontrôlé». Il veut devenir un dictateur et abroger la Constitution. «Trump dans le bureau ovale? Plus jamais», dit-elle avec insistance. «Plus jamais. Donald Trump ne doit pas gagner».

Pour conclure son discours, Harris a appelé l'auditoire à devenir actif: «Si nous nous battons, nous gagnerons. Quand nous votons, nous gagnons».

Comparaisons avec le troisième Reich

Dès l'après-midi, des milliers de personnes se tenaient devant l'entrée de l'arène sportive de la Temple University à Philadelphie. L'une d'entre elles était Barbara Powell, 76 ans, anesthésiste à la retraite. «J'ai été républicaine toute ma vie», dit-elle, «mais je suis devenue démocrate lorsque Donald Trump s'est présenté pour la première fois».

Barbara Powell, 76 ans, était auparavant républicaine. Depuis que Donald Trump est entré en politique, elle est passée au parti démocrate. Elle craint que Trump ne détruise la démocratie aux Etats-Unis. Photo: © Stefan Falke

Peu avant l'élection, les nerfs sont à vif, les voix tendues et les mots durs fusent. Barbara Powell qualifie Trump de «cancer dans notre pays» et compare la situation politique actuelle à «l'Allemagne avant la prise de pouvoir d'Hitler».

«Trump est en train de détruire la démocratie en Amérique».

Elle se dit «très inquiète» et a peur pour l'avenir de ses petits-enfants: «Je veux leur laisser un pays où ils se sentent en sécurité, où tout le monde est traité de la même manière et où règnent la diversité et l'acceptation. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui». Elle exprime ce que beaucoup pensent: «Trump détruit la démocratie en Amérique».

Michelle Miao, 20 ans, étudiante à l'université de Princeton, veut empêcher cela. Elle dirige le groupe universitaire démocrate de son université et votera pour la première fois lors de cette élection. Chaque week-end, elle travaille bénévolement pour Kamala Harris. «Elle sera une présidente fantastique», dit Michelle Miao, qui établit également un parallèle avec l'époque du Troisième Reich: «Elle seule peut sauver la démocratie du fascisme de Donald Trump».

Michelle Miao (20 ans) dirige le groupe universitaire démocrate à l'université de Princeton. Photo: © Stefan Falke

L'étudiante critique vivement les républicains: «Ils représentent l'érosion de la démocratie américaine». Son inquiétude pour l'avenir est palpable: «J'ai peur pour notre pays, pour mes droits et ceux de mes amis et de ma famille».

«Nerveuse, mais optimiste» quant à l'issue des élections. «C'est maintenant le sprint final, et nous devons nous concentrer pleinement sur la mobilisation. Notre nervosité ne doit pas nous empêcher d'être actifs».

Les hommes ne votent-ils pas pour les femmes ?

Il y avait nettement plus de femmes que d'hommes à la manifestation, ce qui frustre Bonnie Ross, une infirmière à la retraite de 73 ans. «Les hommes ont-ils toujours l'impression qu'ils ne peuvent pas voter pour une femme, et encore moins pour une femme noire?» Beaucoup n'admettent pas ouvertement leurs préjugés, pense-t-elle: «Mais je crains que le sexe de la candidate n'influence le choix». Pour elle, c'est clair: «Je vote Harris parce qu'elle s'engage pour les droits des femmes».

Bonnie Ross, 73 ans, a choisi Kamala Harris «parce qu'elle s'engage pour les droits des femmes». Photo: © Stefan Falke

Courtney Gilmore, de Mount Bethel en Pennsylvanie, est venue avec sa fille - avant tout pour entendre Obama. «Barack m'a inspirée il y a des années pour que je suive la politique», raconte-t-elle, «et aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous voulons élire la première femme présidente».

En tant que mère de deux filles, cette cause lui tient particulièrement à cœur: «Pendant des années, nous n'avons vu que des hommes à des postes de direction, il est temps que cela change. Nous apportons un vent de fraîcheur».

Courtney Gilmore de Mount Bethel en Pennsylvanie est venue avec sa fille - surtout pour écouter Barack Obama (63). «Obama m'a inspirée il y a des années pour que je me lance dans la politique», dit-elle. Photo: © Stefan Falke

Harris représente l'unité, dit Courtney Gilmore: «Notre pays est profondément divisé. Il est temps de panser les plaies». Avec sa fille, elles portent des casquettes camouflage avec des logos «Harris/Walz». «Nous représentons la Pennsylvanie rurale et c'est justement ici qu'il est particulièrement important d'obtenir suffisamment de voix. C'est ici, en Pennsylvanie, que se joue l'élection».

Quitter le pays en cas de victoire de Trump

L'un des rares hommes dans la file d'attente était Dennis Hannan, 57 ans, un agent d'assurance à la retraite vêtu d'un costume rose flamboyant. Ses ancêtres sont originaires d'Appenzell Rhodes-Intérieures, en Suisse. «J'ai trois filles et je ne veux pas que leurs droits soient réduits. Cela pourrait arriver sous Trump».

Le reporter Peter Hossli (à droite) s'entretient avec Dennis Hannan, un vendeur d'assurances à la retraite de 57 ans. Si Trump est élu, il souhaite quitter les Etats-Unis. Photo: © Stefan Falke

Jusqu'au jour de l'élection, il veut rester actif et frapper aux portes pour convaincre les gens de voter pour Harris: «Elle apporte beaucoup d'énergie nouvelle.» Ce qui l'inquiète toutefois plus que l'élection de Kamala Harris, c'est la perspective d'un deuxième mandat de Donald Trump. «Je ne veux pas exagérer, mais s'il gagne, je quitterai probablement le pays».