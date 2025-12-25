DE
FR

Depuis Mar-a-Lago
Trump souhaite un joyeux Noël aux «pourritures de gauche radicale»

Pas de trêve pour le président américain. Donald Trump a souhaité un joyeux Noël sur son réseau Truth Social et a attaqué ses opposants démocrates qu'il qualifie de «gauche radicale» cherchant à «détruire» les États-Unis.
Publié: il y a 8 minutes
Donald Trump passe les fêtes de Noël à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride.
Photo: Alex Brandon
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a saisi l'occasion des fêtes de fin d'année pour souhaiter un joyeux Noël «à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale», en référence à ses opposants démocrates. Il les accuse régulièrement d'être la cause de tous les maux.

«Joyeux Noël à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale qui font tout leur possible pour détruire notre pays, mais qui échouent lamentablement», a déclaré le milliardaire républicain sur son réseau social Truth Social.

Economie, tensions sur les sujets de société et même conflits internationaux, Donald Trump reproche régulièrement au parti démocrate et, en particulier, à l'ex-président Joe Biden, d'être à l'origine des difficultés que traversent les Etats-Unis et le monde.

Au sein de cette catégorie de la «gauche radicale», il intègre volontiers, avec son style cinglant, tous les démocrates et opposants politiques, même ceux qui sont considérés comme modérés ou centristes.

Donald Trump passe les fêtes de Noël à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride.

