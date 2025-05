De son côté, l'ONU a recensé 79 exécutions depuis le début de la guerre. Photo: keystone-sda.ch

Le parquet général d'Ukraine a accusé vendredi l'armée russe d'avoir exécuté environ 270 prisonniers de guerre ukrainiens depuis le début de son invasion en février 2022, assurant que cela résultait de «directives» des responsables russes.

Le parquet ukrainien a affirmé que le nombre de soldats captifs qu'il accuse l'armée russe d'avoir exécuté était monté en flèche depuis 2024. L'instance a dit avoir compté 57 cas en 2022, 11 en 2023, puis 149 en 2024 et 51 rien que depuis le début de l'année 2025.

Des directives des dirigeants russes

«Cette augmentation est liée aux directives données par les dirigeants politiques et militaires russes» à l'armée, a estimé le parquet. Cette annonce se produit alors que la Russie et l'Ukraine ont entamé vendredi un vaste échange de prisonniers qui doit se poursuivre dans les prochains jours, résultat de leurs négociations à Istanbul la semaine dernière.

Plus tard, le parquet ukrainien a annoncé dans un communiqué séparé l'ouverture d'une enquête sur deux nouveaux cas d'exécution. Selon le parquet, les troupes russes ont lancé jeudi matin un assaut sur une position ukrainienne près du village d'Oudatchné, dans l'est du pays. Sur les quatre militaires ukrainiens qui étaient sur place, deux ont été capturés et tués par balle dans une zone boisée, alors que le sort des deux autres est inconnu, a ajouté le parquet.

L'ONU a recensé 79 exécutions

L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d'avoir tué des prisonniers de guerre depuis le début de l'invasion russe. La mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine avait cependant dénoncé en février une «forte augmentation du nombre d'exécutions signalées de soldats ukrainiens capturés par les forces armées russes.»

Depuis fin août 2024, la mission a recensé 79 exécutions de ce type dans 24 incidents séparés, avait indiqué l'ONU dans un communiqué. Côté ukrainien, la mission avait documenté l'exécution d'un soldat russe blessé et incapable de se défendre par les troupes de Kiev, selon la même source.

Concernant les exécutions de soldats ukrainiens, «ces incidents ne se sont pas produits dans le vide. Des personnalités publiques russes ont explicitement appelé à un traitement inhumain, voire à l'exécution, des militaires ukrainiens capturés», a dénoncé Danielle Bell, la cheffe de la mission onusienne.