DE
FR

Dégâts mineurs
La région de Naples secouée par un séisme de magnitude 4,7

Un séisme de magnitude 4,7 a frappé vendredi à 19h46 près de Naples, dans la région volcanique des champs Phlégréens. Aucun blessé n’a été signalé, mais des dégâts mineurs ont été rapportés.
Publié: 21:38 heures
Un séisme de magnitude 4,7 secoue le sud de l'Italie
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 4,7 a secoué le sud de l'Italie près de Naples vendredi, mais les autorités ont indiqué qu'aucune demande de secours d'urgence n'avait été signalée dans l'immédiat. L'épicentre du séisme se situait dans la région des champs Phlégréens, selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d'Italie.

La région, qui abrite le plus grand cratère volcanique d'Europe, subit une activité sismique régulière. Le séisme de vendredi s'est produit à 19H46 (17H46 GMT) à une profondeur de trois kilomètres, a indiqué l'INGV.

Les pompiers ont signalé avoir reçu des appels concernant des ascenseurs bloqués et des chutes de petits morceaux de plâtre, mais aucune demande d'assistance immédiate.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus