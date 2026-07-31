Un séisme de magnitude 4,7 secoue le sud de l'Italie

Un séisme de magnitude 4,7 a frappé vendredi à 19h46 près de Naples, dans la région volcanique des champs Phlégréens. Aucun blessé n’a été signalé, mais des dégâts mineurs ont été rapportés.

La région de Naples secouée par un séisme de magnitude 4,7

La région de Naples secouée par un séisme de magnitude 4,7

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 4,7 a secoué le sud de l'Italie près de Naples vendredi, mais les autorités ont indiqué qu'aucune demande de secours d'urgence n'avait été signalée dans l'immédiat. L'épicentre du séisme se situait dans la région des champs Phlégréens, selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d'Italie.

La région, qui abrite le plus grand cratère volcanique d'Europe, subit une activité sismique régulière. Le séisme de vendredi s'est produit à 19H46 (17H46 GMT) à une profondeur de trois kilomètres, a indiqué l'INGV.

Les pompiers ont signalé avoir reçu des appels concernant des ascenseurs bloqués et des chutes de petits morceaux de plâtre, mais aucune demande d'assistance immédiate.