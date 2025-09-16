Laszlo Schneider
Robert Redford, icône du cinéma américain des six dernières décennies, est mort mardi matin dans l'Utah à l'âge de 89 ans, selon le «New York Times».
Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère. L'acteur a joué dans des grands classiques, comme «Butch Cassidy et le Kid» (1969), «L'Arnaque» (1973) ou «Les Hommes du président» (1976).
