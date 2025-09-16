Dernière mise à jour: il y a 29 minutes

Publié: il y a 36 minutes

Hollywood est en deuil: les médias américains annoncent le décès de Robert Redford à 89 ans.

Robert Redford est mort à 89 ans

Laszlo Schneider

Robert Redford, icône du cinéma américain des six dernières décennies, est mort mardi matin dans l'Utah à l'âge de 89 ans, selon le «New York Times».

Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère. L'acteur a joué dans des grands classiques, comme «Butch Cassidy et le Kid» (1969), «L'Arnaque» (1973) ou «Les Hommes du président» (1976).

Développement suit