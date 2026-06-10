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De faux recruteurs visés
Les Etats-Unis saisissent 13 domaines liés à l'espionnage chinois

Les Etats-Unis ont saisi 13 noms de domaine soupçonnés d'être utilisés par des agents chinois pour voler des informations classifiées. Les sites ciblaient des responsables américains via de fausses offres d'emploi lucratives.
Publié: il y a 24 minutes
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités judiciaires américaines ont annoncé mercredi la saisie de 13 noms de domaine sur internet. Ces sites sont soupçonnés de servir à des agents chinois présumés pour soutirer des informations confidentielles à des responsables américains bénéficiant d'accréditations de sécurité.

L'alliance des services de renseignement des «Five Eyes» qui regroupe les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a mis en garde la semaine dernière contre une campagne menée par des agents du renseignement chinois se faisant passer pour des recruteurs de cabinets de conseil ou de groupes de réflexion.

Ils proposent à leurs cibles, dont des fonctionnaires de gouvernements occidentaux détenteurs d'accréditations de sécurité, des emplois lucratifs d'analyste ou de consultant, sur des sites comme LinkedIn, selon les «Five Eyes».

Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi dans un communiqué la saisie de 13 noms de domaine utilisés au service d'entreprises de conseil fictives visant notamment des «détenteurs actuels ou passés d'habilitations de sécurité ayant accès à des informations gouvernementales américaines classifiées et sensibles».

«Ces saisies de noms de domaine offrent un aperçu de la manière dont des acteurs étrangers peuvent utiliser des promesses d'argent facile pour amener des Américains à révéler des informations sensibles ou classifiées qu'ils ont le devoir de protéger», a souligné John Eisenberg, de la division Sécurité nationale du ministère, cité dans le texte, appelant à la vigilance face à de telles propositions.

Selon l'accusation, les suspects, qui ne sont pas identifiés, ont toujours nié à leurs cibles tout lien avec un gouvernement étranger, les incitant à leur livrer «des informations confidentielles et sensibles en violation de leur devoir officiel et présentant un intérêt particulier pour la République populaire de Chine».

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