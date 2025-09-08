Donald Trump devra verser des millions de dollars à l’autrice E. Jean Carroll, pour des propos diffamatoires.
Photo: Evan Vucci
ATS Agence télégraphique suisse
Donald Trump devra verser 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll, a décidé une cour d'appel de New York lundi. Cette condamnation fait suite à des propos jugés diffamatoires, sur fond d'accusations de viol.
Dans cette affaire civile, le président américain avait été condamné en janvier 2024 par un jury populaire. Il avait été jugé coupable d’avoir diffamé l’ancienne chroniqueuse du magazine Elle, qui l’accusait de viol dans les années 1990.
