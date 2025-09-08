Un cours d'appel de New York a décidé ce lundi que Donald Trump devra verser 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll suite à des propos diffamatoires.

Trump devra payer 83 millions de dollars pour propos diffamatoires

Trump devra payer 83 millions de dollars pour propos diffamatoires

Dans une affaire d'accusation de viol

Donald Trump devra verser des millions de dollars à l’autrice E. Jean Carroll, pour des propos diffamatoires. Photo: Evan Vucci

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump devra verser 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll, a décidé une cour d'appel de New York lundi. Cette condamnation fait suite à des propos jugés diffamatoires, sur fond d'accusations de viol.

Dans cette affaire civile, le président américain avait été condamné en janvier 2024 par un jury populaire. Il avait été jugé coupable d’avoir diffamé l’ancienne chroniqueuse du magazine Elle, qui l’accusait de viol dans les années 1990.