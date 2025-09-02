Faible, fatigué et silencieux: que cache Donald Trump?

Regard fatigué, rire artificiel, tache sur sa main… Donald Trump semble atteint physiquement. Les spéculations sur son état de santé vont bon train. Mais il fait comme son prédécesseur Joe Biden: il se tait.

Yeux fermés, bouche ouverte… Donald Trump s'est rarement affiché de la sorte. Photo: AFP

Guido Felder

Donald Trump est-il malade? Des rumeurs circulent selon lesquelles le président américain ne serait pas en forme ni totalement performant. Ces spéculations sont alimentées par des images récentes et par le comportement du républicain, âgé de 79 ans.

Un président malade – et personne ne dit rien… ce scénario n’est pas nouveau. Lorsque Joe Biden semblait affaibli dans ses fonctions et que personne ne voulait l’admettre, Trump avait dénoncé un manque de transparence et évoqué une dissimulation. La grande question est désormais: que cache Donald Trump?

Un Trump différent?

Il apparaît évident que quelque chose cloche physiquement chez lui. Déjà lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine le 15 août en Alaska, il semblait inhabituellement apathique face à un maître du Kremlin énergique.

Lundi, des clichés ont été diffusés montrant Donald Trump en route vers un terrain de golf. Il paraissait fatigué et amorphe, la bouche entrouverte. Les questions des journalistes, tout comme les photos prises ensuite sur le parcours, ont été interdites. Sur d’autres images, on distingue le président américain avec un sourire étrange: les yeux presque clos et la bouche ouverte, laissant voir ses dents. Ce n’est pas le Trump que nous connaissons.

A-t-il eu une attaque?

Bien sûr, les diagnostics à distance se sont multipliés. Le conseiller politique et journaliste américain Adam Cochran, qui a diffusé de telles images sur X, écrit: «Cela correspondrait à quelqu’un qui se remet d’un accident vasculaire cérébral et qui est physiquement en voie de guérison, mais pas encore totalement rétabli.»

S’ajoute aussi une grande tache sombre sur le dos de sa main droite – visiblement un hématome. La reine Elisabeth II (1926-2022) présentait un symptôme similaire deux jours avant sa mort. La médecin australienne Deb Cohen-Jones avait alors expliqué au «Daily Mail» qu’il s’agissait d’une maladie vasculaire périphérique, un trouble de la circulation sanguine pouvant entraîner une insuffisance cardiaque. De quoi s’agit-il dans le cas de Donald Trump?

Alors que l’entourage du président américain garde le silence, Donald Trump a pris la parole sur son état de santé. «Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie», a-t-il écrit dimanche en lettres capitales sur sa plateforme Truth Social. Il n’a toutefois donné aucune explication sur ses symptômes.

Trump doutait de la santé de Biden

Ces déclarations rappellent celles de son prédécesseur Joe Biden, qui perdait le fil de ses discours et errait parfois sur scène. Son entourage cherchait sans cesse à minimiser sa dégradation physique et mentale.

En mai, Trump avait accusé Biden d’avoir caché son cancer de la prostate. Il s’était dit «surpris» que le public n’ait pas été informé «bien plus tôt» de l’état de santé de son prédécesseur. Il avait aussi mis en doute que le médecin ait livré l’ensemble des faits.

Trump avait par ailleurs remis en question la légitimité des actes officiels de Biden et ordonné une enquête. Il voulait savoir si celui-ci avait utilisé un dispositif de signature pour parapher des grâces et d’autres documents officiels.

Conférence ce mardi soir

Trump semble aujourd’hui dans une situation comparable. C’est lui qui fait naître les rumeurs, en cachant – tout comme Biden autrefois – son véritable état de santé. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne devienne la cible de ses adversaires. À moins que les démocrates ne préfèrent rester en retrait, conscients de n’avoir pas fait mieux.

L’énigme sera peut-être bientôt résolue. Une conférence de presse est prévue ce soir à 20 heures, heure suisse. Son contenu reste inconnu. Mais il serait dans l’intérêt de la crédibilité de Trump de jouer cartes sur table.