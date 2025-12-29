Une avalanche dans les Pyrénées espagnoles, près du pic Tablato, a provoqué la mort de trois skieurs et blessé une femme en hypothermie.

Trois morts et une blessée après une avalanche

Trois morts et une blessée après une avalanche

ATS Agence télégraphique suisse

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une avalanche a fait lundi trois morts et une blessée, une femme retrouvée en état d'hypothermie, dans les Pyrénées aragonaises, dans le nord-est de l'Espagne, a annoncé la garde civile.

Les recherches ont débuté après l'alerte lancée vers 13H00 par une femme témoin de l'avalanche et qui avait aperçu ces quatre personnes faisant du ski de fond, a indiqué la Garde civile à l'AFP.

Les secours se sont ensuite déployés dans cette zone «autour du pic Tablato, à proximité du Balneario de Panticosa», dans les Pyrénées aragonaises. Les corps de trois d'entre eux ont été retrouvés et une femme en état d'hypothermie a été secourue, a précisé la garde civile.

Le président de la région Jorge Azcón s'est dit sur X «choqué par les nouvelles qui arrivent du tragique accident de montagne au pic Tablato» et a annoncé se rendre sur place.