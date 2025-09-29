Des drones ont été observés au Danemark et en Norvège depuis le 22 septembre, provoquant des fermetures temporaires d'aéroports. Le Danemark a interdit les vols de drones civils jusqu'à vendredi pour assurer la sécurité du sommet de l'UE.

La Russie probablement à l'origine des vols de drones au Danemark et en Norvège

La Russie probablement à l'origine des vols de drones au Danemark et en Norvège

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a annoncé que la Russie serait probablement à l'origine des récents vols de drones au-dessus des aéroports scandinaves. Photo: IMAGO/TT

AFP Agence France-Presse

La Russie est probablement à l'origine des récents vols de drones au-dessus de plusieurs aéroports scandinaves, intervenus à quelques jours d'un sommet européen à Copenhague, a déclaré lundi le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Des drones ont été aperçus à plusieurs reprises au Danemark et en Norvège depuis le 22 septembre, et ont provoqué de brèves fermetures de plusieurs aéroports.

«La probabilité que la Russie veuille envoyer un message aux pays qui soutiennent l'Ukraine est assez élevée», mais «personne ne le sait vraiment», a dit le Premier ministre suédois à la chaîne de télévision TV4. «Nous avons la confirmation» que les drones qui ont pénétré dans l'espace aérien polonais au début du mois de septembre étaient russes, a-t-il rappelé.

«Tout pointe vers la Russie»

Concernant le Danemark et la Norvège, «tout pointe vers (la Russie), mais tous les pays sont prudents lorsqu'il s'agit de pointer du doigt un pays s'ils ne sont pas sûrs. En Pologne, nous savons qu'il s'agit bien de cela», a-t-il déclaré.

Des drones ont également été observés au-dessus de sites militaires danois samedi soir, pour la deuxième journée consécutive. Copenhague doit accueillir un sommet de l'Union européenne mercredi et jeudi.

Afin d'assurer la sécurité autour du sommet, le Danemark a annoncé dimanche qu'il fermait l'espace aérien à tous les vols de drones civils jusqu'à vendredi, afin que les drones ennemis ne soient pas confondus avec des drones légaux. Toute infraction pourra être punie d'une amende ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

Fortes tensions

«Il y a un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, et c'est la Russie», avait déclaré jeudi la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Moscou a rejeté «fermement» toute implication. L'Otan a depuis renforcé sa «vigilance» et ses moyens dans la région de la Baltique.

L'observation du survol de drones la semaine dernière fait suite à des incursions de drones sur le territoire polonais et roumain et à la violation de l'espace aérien estonien par des avions de combat russes. Ce qui a exacerbé les tensions dans le contexte de la guerre en Ukraine déclenchée par l'invasion russe en février 2022.