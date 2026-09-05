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Cyberattaque en Allemagne
Le maire de Berlin admet le vol de données sensibles

Des hackers ont volé plus d'un million de données sensibles à l'administration de Berlin lors d'une cyberattaque en août. Le maire Kai Wegner refuse de payer la rançon de 2 millions d'euros exigée par le groupe Rhysida.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Les hackers ont réclamé l'équivalent de 2 millions d'euros à Berlin.
Photo: IMAGO/Zoonar
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ATS Agence télégraphique suisse

Le maire de Berlin a admis que des données sensibles avaient été volées à l'administration de la ville, victime d'une cyberattaque en août. Il a ajouté vouloir contacter «le plus rapidement possible» les personnes concernées, dans un entretien paru samedi.

Le gouvernement allemand «suit de près les informations et l'enquête concernant cette fuite de données», a par ailleurs indiqué à l'AFP un porte-parole.

Parmi les données sensibles concernées, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel a cité la protection contre les risques au sein des pompiers berlinois, des listes de salaires, des informations bancaires, des scans de pièces d'identité, des informations confidentielles relatives au personnel (accusations de fautes professionnelles et des affaires disciplinaires), ainsi que des fichiers relatifs à l'extension de la chancellerie allemande.

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Selon le groupe audiovisuel public régional RBB, les hackers ont publié vendredi sur le darknet plus d'un million de données volées à l'administration de la ville de Berlin, à laquelle ils avaient demandé une rançon.

Deux millions réclamés

Le maire de Berlin, Kai Wegner, a une nouvelle fois refusé de céder au chantage, dans une interview au quotidien Bild, car personne ne pouvait garantir, selon lui, que ces données soient effacées après le paiement de la rançon. «Qui peut affirmer que, même si nous avions payé, ces données ne se trouveraient pas déjà ailleurs depuis longtemps ?», a-t-il dit.

Selon des médias allemands, les maîtres chanteurs, qui avaient réclamé à Berlin l'équivalent d'environ 2 millions d'euros, seraient le groupe de hackers Rhysida. Des informations non confirmées officiellement. Rhysida avait notamment revendiqué l'attaque contre la vénérable British Library de Londres en automne 2023 et réclamé une rançon équivalente à plus de 760'000 euros alors que la bibliothèque avait refusé de payer. A la suite de quoi Rhysida avait mis sur le dark web - partie cachée et sulfureuse d'internet – environ 500'000 fichiers contenant les données personnelles des visiteurs, des abonnés et du personnel.

A cause de cette cyberattaque survenue le 14 août à Berlin, plusieurs administrations de la ville, notamment celles consacrées au logement et à l'environnement, avaient été coupées du réseau pendant une semaine: toute demande d'allocation logement et leur versement, avaient été impossibles pendant plusieurs jours.

Le vol de données à l'administration berlinoise est survenu un mois avant les élections municipales, le 20 septembre, qui ne sont pas remises en cause par l'attaque.

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