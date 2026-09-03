Plusieurs sites liés au ministère français de la Transition écologique ont été paralysés par une cyberattaque. Ce nouveau piratage s'inscrit dans une série visant de nombreux organismes publics.

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs sites en ligne liés au ministère français de la transition écologique ont été inaccessibles mercredi à la suite d'une «attaque informatique sophistiquée». C'est le dernier piratage d'une série visant des organismes publics français. L'été a été marqué par le vol retentissant des données du fisc affectant des centaines de milliers de particuliers et professionnels, ainsi que de celles de plusieurs dizaines de milliers d'enseignants et d'élèves.

«Le pôle ministériel a fait l'objet d'une attaque informatique sophistiquée la semaine dernière, ciblant des outils de messagerie. Dans ce cadre, des mesures particulières ont été prises pour faire face à l'attaque et renforcer la sécurité des systèmes d'informations», a indiqué le ministère de la transition écologique. «Un signalement au parquet a été fait», a ajouté le ministère.

P lusieurs milliers de données volées?

Le site des consultations publiques en matière d'environnement, qui permet au public d'exprimer son opinion sur des projets d'arrêtés ou de décrets, ou encore plusieurs sites d'administrations régionales ont affiché mercredi «Maintenance en cours» et «Merci de réessayer plus tard, vous serez bientôt en mesure de réutiliser ce service».

Selon le site spécialisé FrenchBreaches, une cyberattaque visant le ministère a été revendiquée mercredi sur un forum criminel par un utilisateur anonyme. Celui-ci prétend disposer de plusieurs milliers de données.

Après les cyberattaques visant ces dernières semaines le fisc et le ministère de l'éducation nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à la fin août la création d'une «nouvelle unité cyber» pour offrir une «réponse opérationnelle plus réactive».