Gabriel Attal est encore ciblé par la désinformation russe

Des campagnes de désinformation russes visent Gabriel Attal: des vidéos et de fausses informations ont été diffusées les 12 et 19 août. Les autorités françaises enquêtent sur une ingérence présumée dans l’élection présidentielle de 2026.

AFP Agence France-Presse

La campagne d'ingérences russes dans la campagne présidentielle française s'est poursuivie ces derniers jours, avec de nouvelles opérations visant l'ancien Premier ministre français et candidat Gabriel Attal, a annoncé vendredi à l'AFP Viginum, le service chargé de la lutte contre les ingérences étrangères numériques. Plus tôt, une source proche du dossier avait indiqué à l'AFP que le candidat du parti Renaissance avait été ciblé par des opérations les 12 et 19 août, confirmant une information de BFMTV.

Cette campagne «consiste en une succession de vidéos diffusées depuis plusieurs jours et comportant des narratifs généralement inauthentiques, manifestement inexacts ou trompeurs et diffusés par des moyens inauthentiques», explique Viginum. Ces opérations sont imputées techniquement au mode opératoire informationnel (MOI) prorusse Matriochka.

L'une d'entre elles a été détectée le 12 août 2026 sur la plateforme X. «Il s'agit d'une vidéo montrant la projection, sur un des murs du Panthéon à Paris, d'une caricature de la tête de Gabriel Attal», détaille Viginum, soulignant que la possibilité que cette projection constitue une action dans le champ physique était «en cours de vérification».

Une autre opération en date du 19 août a également été détectée sur X, à travers la publication d'au moins cinq faux reportages et cinq fausses unes de médias français et européens, dont un faux de l'Agence France-Presse. «Les publications relaient une variété de narratifs par exemple autour d'une prétendue maladie de Parkinson de Gabriel Attal ou de l'implication de proches du candidat dans les cyberattaques ayant visé l'administration fiscale française», détaille Viginum. Les auteurs ont recours à des techniques d'amplification artificielle (notamment l'achat de vues).

Visé par quatre opérations

Contacté par l'AFP, le collectif Antibot4Navalny, qui traque les opérations d'influence en lien avec la Russie, a également estimé que le nombre de vues était gonflé artificiellement et qu'«il s'agit de quelques centaines de vues organiques (consultation de contenu obtenue de façon spontanée sans publicité payante, ndlr) par vidéo». Interrogé, Gabriel Attal n'a pas souhaité réagir. Au total, depuis le début du mois d'août, au moins quatre opérations de désinformation ont visé le candidat du parti Renaissance à la présidentielle, qui a déjà déposé plainte.

Le parquet de Paris a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur des soupçons d'ingérence russe visant Gabriel Attal mais aussi un autre ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Edouard Philippe. Il s'est en outre saisi pour les mêmes faits présumés concernant l'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann, probable candidat à la présidentielle.

De son côté, Viginum regrette la publicité faite autour de ces opérations qui, selon lui, donne «plus de visibilité à des contenus qui ne sont que très peu vus par les citoyens». «C'est exactement le but recherché par les opérateurs qui souhaitent avant tout saturer le débat public et les capacités de vérification des journalistes», a-t-il commenté.







