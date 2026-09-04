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Chantage à 2 millions d'euros
Des hackers publient des données volées à la mairie de Berlin

Face au refus du maire de Berlin de verser une rançon de deux millions d'euros, des pirates informatiques ont mis en ligne vendredi environ 1,4 million de fichiers volés à la capitale allemande.
Publié: il y a 38 minutes
Des hackers ont publié sur le darknet plus d'un million de données volées à l'administration de la ville de Berlin. (image d'illustration)
Photo: imago images/photothek

Des hackers ont publié sur le darknet plus d'un million de données volées à l'administration de la ville de Berlin, à laquelle ils avaient demandé une rançon qui devait être versée d'ici vendredi, rapporte le groupe audiovisuel public régional RBB.

D'après ce média berlinois, environ 1,4 million de données ont été rendues disponibles au téléchargement, en plusieurs lots, après expiration de l'ultimatum pour la rançon exigée.

«Amusez-vous bien, chasseurs de données», était-il écrit selon RBB, pour qui de nombreux documents personnels, comme des certificats de travail, des appels d'offres, ou des évaluations de collaborateurs ont été rendus visibles.

Fin août, le maire conservateur de Berlin Kai Wegner avait annoncé que sa ville faisait l'objet d'un chantage après une cyberattaque, et affirmé qu'il n'y «céderait pas».

A cause de cette cyberattaque survenue le 14 août, plusieurs administrations de la ville, notamment celles consacrées au logement et à l'environnement, avaient été coupées du réseau pendant une semaine: toute demande d'allocation logement et leur versement, avaient été impossibles pendant plusieurs jours.

Selon l'hebdomadaire allemand «der Spiegel», les maîtres chanteurs réclamaient l'équivalent environ 2 millions d'euros.

Selon plusieurs médias, il s'agirait du groupe de hackers Rhysida.

Ce groupe avait notamment revendiqué l'attaque contre la vénérable British Library de Londres en automne 2023 et réclamé une rançon de 20 bitcoins (plus de 760'000 euros alors).

La bibliothèque avait refusé de payer la rançon et Rhysida avait mis sur le dark web, soit la partie cachée et sulfureuse d'internet, environ 500'000 fichiers contenant les données personnelles des visiteurs, des abonnés et du personnel.

Le vol de données à l'administration berlinoise est survenu un mois avant les élections municipales, le 20 septembre, qui ne sont pas remises en cause par l'attaque.

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