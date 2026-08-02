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La capitale est touchée
Cuba plonge dans le noir à cause d'une importante panne d'électricité

Une panne électrique massive a frappé Cuba samedi, laissant cinq provinces, dont La Havane, sans électricité. Le blocus pétrolier américain exacerbe les coupures chroniques dues à une infrastructure vieillissante.
Publié: il y a 46 minutes
Cuba est régulièrement touché par des pannes d'électricité depuis le début de l'année.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Cinq des 15 provinces de Cuba, dont celle de La Havane, ont été privées d'électricité samedi soir à la suite d'une panne sur le réseau de l'île soumise à un blocus pétrolier américain, a annoncé la compagnie nationale d'électricité. L'Union électrique de Cuba (UNE) a indiqué sur X qu'à 18h07 (00h07 en Suisse), une défaillance «partielle du SEN (Système électrique national)» s'était produite à cause d'un dommage sur le réseau, affectant l'ouest du pays, y compris la capitale.

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Frappé par une grave crise économique depuis cinq ans, le pays subit régulièrement des coupures de courant totales ou partielles en raison de l'infrastructure obsolète et de la pénurie de carburant. Les coupures de courant se sont aggravées depuis janvier, lorsque Washington a imposé à Cuba un blocus pétrolier qui complique l'approvisionnement en carburant des centrales électriques et des générateurs de secours, qui fonctionnent généralement au diesel importé.

De longues interruptions

Sans réserves de carburant, l'île de 9,4 millions d'habitants ne peut pas les faire fonctionner. Or, depuis janvier, Washington n'a autorisé l'arrivée que d'un seul pétrolier russe chargé de 100'000 tonnes de pétrole brut, en mars.

Au cours des dernières semaines, les coupures de courant ont dépassé les 30 heures consécutives à La Havane, tandis qu'à l'intérieur du pays elles peuvent se prolonger plusieurs jours. Depuis le début de l'année, Cuba a enregistré cinq coupures de courant généralisées, dont trois en juillet et en moins de dix jours. Selon la compagnie d'électricité, la pénurie de carburant rend aussi le réseau plus vulnérable aux pannes et ralentit les travaux de rétablissement en empêchant l'utilisation des générateurs de secours.

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