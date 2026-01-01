DE
«Crise sismique au volcan»
Eruption «probable ou imminente» du Piton de la Fournaise à La Réunion

Les autorités de La Réunion annoncent une éruption «probable ou imminente» du Piton de la Fournaise ce 1er janvier 2026. Une crise sismique détectée à 04h47 indique une montée du magma vers la surface.
Le Piton de la Fournaise est sur le point d'entrer en éruption.
Les autorités de La Réunion, île volcanique française de l'océan Indien, ont annoncé jeudi une «éruption probable ou imminente» du Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. «Depuis 04H47 (00H47 GMT), l'Observatoire du Piton de la Fournaise relève une crise sismique au volcan», a indiqué la préfecture du département français sur son compte X.

«Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface», a indiqué l'observatoire dans un communiqué jeudi. Une éruption est «probable ou imminente», ajoute la préfecture. Par conséquent, la préfecture a enclenché le niveau d'alerte 1 et ordonné la fermeture de l'enclos dès 06H00 (02H00 GMT) pour le premier jour de l'année 2026.

Situé dans une zone inhabitée du sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Ses jaillissements provoquent un écoulement de lave très spectaculaire.



