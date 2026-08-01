a quasi-totalité des migrants sont repartis, assure Madrid

La quasi-totalité des dizaines de milliers de migrants entrés illégalement dans l’enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, étaient repartis samedi, a assuré Madrid, tandis que, face à cette crise migratoire, les ministres de l’Intérieur des pays de l’Union européenne se réuniront mardi.

Environ 60'000 personnes – principalement des jeunes hommes et des adolescents, en très grande majorité des Marocains – sont arrivées sans autorisation à Ceuta depuis le début de semaine en franchissant la frontière terrestre ou en passant par la mer à partir du Maroc voisin, selon le chiffre fourni aux journalistes par le président régional de ce petit territoire, Juan Jesus Vivas.

Presque tous ces migrants l’avaient quitté samedi, a toutefois affirmé le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska, dépêché d’urgence sur place. «La situation est presque entièrement inversée», s’est-il exclamé devant la presse.

Dans la matinée, sous la surveillance de soldats et de policiers espagnols, les derniers jeunes gens ont continué de repasser la frontière vers le Maroc, ont constaté des journalistes de l’AFP. Ceux qui s’attardaient trop longtemps sur le sentier côtier étaient immédiatement reconduits vers la sortie par les militaires.

Les 84'000 habitants de Ceuta «peuvent se promener, font leurs courses, les commerces ont rouvert», a insisté le ministre Fernando Grande-Marlaska, reconnaissant toutefois que cette crise migratoire qui s’est muée en querelle diplomatique au sein de l’Union européenne n’était «pas terminée».

Source: AFP