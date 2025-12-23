DE
FR

Crash d'un avion
Un transport médical vire au drame: cinq morts aux Etats-Unis

Au moins cinq personnes ont perdu la vie aux Etats-Unis dans le crash d’un petit avion appartenant à la marine mexicaine. L’appareil effectuait un transport médical en direction du Texas lorsqu’il s’est écrasé.
Publié: 06:33 heures
L'appareil était en route pour le Texas lorsqu'il s'est écrasé.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Cinq personnes au moins sont mortes aux Etats-Unis dans l'accident d'un petit avion de la marine mexicaine. Cette dernière réalisait un transport médical vers l'Etat américain du Texas.

L'accident s'est produit en mer au moment où l'appareil, qui était affrété par une fondation mexicaine d'aide aux enfants gravement brûlés, s'approchait de Galveston, près de Houston au Texas.

Une personne toujours recherchée

Sur les huit personnes qui se trouvaient à bord de l'aéronef, cinq sont décédées et deux sont encore en vie, a précisé la marine mexicaine, qui avait précédemment rapporté la mort de deux personnes. Une personne n'est toujours «pas localisée», alors que les recherches menées par la garde côtière des Etats-Unis se poursuivent, a ajouté l'institution.

Selon le site Flight Radar, l'avion avait décollé de l'aéroport de Mérida, dans l'Etat mexicain du Yucatán (sud-est) à 19h46 (heure en Suisse). Son signal a été perdu à 22h01 au-dessus de la baie de Galveston, près de l'aéroport international de Scholes.

