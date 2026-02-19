L’ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été reconnu coupable d’insurrection. Il avait brièvement instauré la loi martiale en décembre 2024.

AFP Agence France-Presse

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été condamné jeudi à la prison à perpétuité pour sa brève déclaration de la loi martiale fin 2024. «Nous condamnons Yoon à la prison à vie» pour avoir mené une insurrection, a déclaré le juge Ji Gwi-yeon, du tribunal central du district de Séoul, en lisant son verdict. L'ancien dirigeant conservateur a donc échappé à la peine capitale, qui avait été requise par le parquet.

Dans une allocution surprise le soir du 3 décembre 2024, Yoon Suk Yeol avait déclaré la loi martiale et ordonné à l'armée d'investir l'Assemblée nationale. Un nombre suffisant de députés avait toutefois réussi à se faufiler dans l'hémicycle cerné par les soldats et à voter une résolution contre ce coup de force, obligeant le président d'alors à faire marche arrière.

Le régime civil n'avait finalement été suspendu que six heures, mais ce coup de force a déclenché une profonde et longue crise politique dans le pays. Yoon, qui comparaissait détenu, avait déjà été destitué en avril pour ces faits. Le tribunal, qui a également reconnu coupable l'ex-ministre de la Défense Kim Yong-hyun, doit prononcer dans la foulée la peine contre les co-accusés de Yoon Suk Yeol.