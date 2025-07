Une pilule contraceptive non hormonale, sans effets indésirables? Si ce rêve reste (pour l'instant) hors de portée pour les femmes, il pourrait bientôt devenir une réalité pour les hommes, grâce à la YCT-259, en phase de test chez l'humain.

Une étude vient de révéler des résultats positifs concernant une pilule masculine non hormonale. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Mesdames, imaginez un monde dans lequel une pilule contraceptive non hormonale et efficace était développée. Fini les risques de thromboses, la rétention d’eau, les saignements irréguliers – pour ne citer que trois effets secondaires.

Si cette méthode de contraception n'est pas en vue pour les femmes, elle est en passe de connaître une révolution du côté des hommes. Du moins selon une étude publiée le 22 juillet dernier dans la revue «Communications medicine», relayée par le «Courrier international». Et c'est tant mieux! Car jusqu’à présent, la contraception était principalement à la charge des femmes, avec des méthodes envahissantes et contraignantes.

Des résultats sans effets secondaires

Les chercheurs ont en effet obtenu des résultats prometteurs pour une pilule contraceptive masculine non hormonale, la YCT-259. «En théorie, avec un contraceptif non hormonal, il y a moins de risque de voir survenir des effets indésirables sur le plan de la fonction sexuelle, de la libido et de l’humeur», rappelle «Scientific American».

Testée sur des souris et des primates en mars dernier, elle avait déjà démontré son efficacité. Elle est actuellement en phase de test sur un groupe de 16 hommes âgés de 32 à 59 ans. Pour l'instant, aucun effet secondaire notable! Une alternative potentielle à cette méthode plus radicale qu'est la vasectomie...

Comment ça marche?

Administrée par voie orale, cette pilule a un fonctionnement simple: elle cible et bloque une protéine clé – le «récepteur a» de l’acide rétinoïque – dans la spermatogenèse. Ainsi, la production de spermatozoïdes est suspendue, empêchant la procréation durant le traitement.

Rassurez-vous, elle n’altère en rien la production de testostérone, écartant donc les craintes de perte de virilité. Cette suspension de la production de spermatozoïdes est d’ailleurs réversible: dès que vous stoppez le traitement, la fertilité est de retour.

Cette innovation pourrait marquer un tournant dans la gestion de la contraception, permettant aux producteurs de sperme de partager cette responsabilité avec leurs partenaires. Les tests se poursuivent avant une possible commercialisation, mais les résultats actuels sont encourageants.