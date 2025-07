Les Etats-Unis détruiront des contraceptifs féminins en Europe. (Image d'illustration) Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis prévoient de détruire des produits de contraception féminine d'une valeur de plusieurs millions de dollars, provoquant la colère d'ONG comme Médecins sans frontières (MSF), qui a dénoncé jeudi «un acte irresponsable».

Une «décision préliminaire a été prise de détruire certains produits contraceptifs abortifs issus de contrats de l'USAID», l'agence américaine pour le développement international qui a été démantelée par l'administration Trump, a indiqué à l'AFP un porte-parole du département d'Etat, confirmant des informations du quotidien The Guardian, qui a révélé l'affaire le weekend dernier.

Il s'agit, selon des informations de presse, de moyens de contraception (implants, stérilets) d'une valeur de 9,7 millions de dollars, entreposés en Belgique et qui doivent être incinérés en France. Le porte-parole a assuré que «seul un nombre limité de produits a été approuvé pour être détruit» pour un coût de 167'000 dollars. «Aucun médicament contre le VIH ni aucun préservatif ne sera détruit», a-t-il précisé.

«Une décision délibérément irresponsable»

La semaine dernière déjà, l'administration Trump avait reconnu avoir détruit des tonnes de nourriture destinées à des enfants souffrant de malnutrition car cette nourriture était périmée.

Ces affaires interviennent au moment où les Etats-Unis révisent drastiquement à la baisse leur aide internationale, le Congrès ayant supprimé vendredi dernier quelque 9 milliards de dollars d'aide destinée principalement à l'étranger. L'administration Trump a également mis fin à l'USAID, qui a été intégrée au département d'Etat, renvoyant des milliers d'employés, et a éliminé une série de programmes favorisant le planning familial ou l'avortement.

Le gouvernement américain s'interdit ainsi de fournir une aide quelconque, directement ou indirectement, à des organisations non gouvernementales étrangères qui pratiquent ou promeuvent activement l'avortement comme méthode de planification familiale.

«La décision du gouvernement américain (...) est un acte délibérément irresponsable et préjudiciable envers les femmes et les filles du monde entier», a déclaré Avril Benoît, qui dirige MSF USA, la branche américaine de l'ONG, selon un communiqué. MSF souligne que d'autres organisations ont proposé de prendre en charge les frais d'expédition et de distribution de ces fournitures, «mais le gouvernement américain a décliné ces offres».

«Ce que l'administration Trump prévoit de faire avec ces produits, même s'ils sont loin d'avoir atteint leur date d'expiration, c'est de les incinérer tous», a déploré pour sa part la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen interrogée sur la radio britannique BBC, parlant d'un acte contraire «aux valeurs des Etats-Unis» et «tout simplement du gaspillage». Elle a dit avoir introduit une proposition de législation pour empêcher leur destruction.