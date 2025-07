Trump a décidé de mettre fin au programme USAID. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'administration Trump s'est retrouvée dans l'embarras mercredi après des révélations de la presse selon lesquelles des tonnes de nourriture destinées à des enfants souffrant de malnutrition allaient être incinérées car périmées, au moment où les Etats-Unis révisent drastiquement à la baisse leur aide internationale.

«Je n'ai pas de bonne réponse à cette question», a déclaré le responsable chargé du management et du personnel au département d'Etat, Michael Rigas, interrogé à ce sujet devant la commission des Affaires étrangères du Sénat. Pressé par le sénateur démocrate Tim Kaine, il a ensuite lâché: «Je pense qu'il s'agit simplement d'une victime de la fermeture de l'USAID», l'agence américaine pour le développement international.

Il s'est dit «affligé» que la nourriture soit ainsi gaspillée, et a promis de «découvrir ce qui s'est passé». Selon des responsables, les Etats-Unis prévoient d'incinérer ces biscuits à haute teneur énergétique, destinés à l'alimentation d'urgence de jeunes enfants souffrant de malnutrition en Afghanistan et au Pakistan et dont la date de péremption a été dépassée en juillet dans un entrepôt de Dubaï.

800'000 dollars d'achats dans le vent

Selon le magazine The Atlantic, les Etats-Unis ont acheté les biscuits vers la fin de l'administration de Joe Biden pour environ 800'000 dollars. Les contribuables américains dépenseront 130'000 dollars supplémentaires pour les détruire.

Le sénateur Kaine a dit avoir soulevé la question auprès du secrétaire d'Etat Marco Rubio dès mars, et a déploré que rien n'ait été fait, le gouvernement «préférant garder l'entrepôt fermé, laisser la nourriture se périmer, puis la brûler» plutôt que de la distribuer. Après plus de six décennies, l'USAID a cessé officiellement d'exister le 1er juillet.

L'administration Trump estimait qu'elle ne servait pas les intérêts des Etats-Unis. L'agence a été fusionnée avec le département d'Etat. Sa fermeture a provoqué un séisme dans les milieux humanitaires.

Aide internationale amputée

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump s'est attelé à tailler massivement dans l'aide internationale. Il a ainsi supprimé 83% des financements des programmes à l'étranger de l'agence américaine de développement.

Sous l'impulsion de la Maison Blanche et de la commission Doge d'Elon Musk, le Congrès américain devrait également approuver cette semaine des coupes budgétaires de près de 9 milliards de dollars, dont quelque 8 milliards initialement destinés à l'aide internationale. Le responsable du département d'Etat a cependant rappelé que les Etats-Unis demeuraient le premier donateur mondial d'aide humanitaire.

Michael Rigas a également supervisé des centaines de licenciements au département d'Etat dans le cadre de la vaste campagne de réduction des coûts du président américain. «Grâce à des décisions chaotiques et ineptes – réduction des financements, licenciement du personnel, suppression de programmes clés –, les contribuables américains vont payer la facture et les enfants vont souffrir de la faim», a fustigé la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen en séance pleinière.