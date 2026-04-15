La Russie bride un peu plus l'utilisation des VPN

La Russie renforce ses restrictions sur les VPN, compliquant l'accès à des services en ligne. Dès le 15 avril, plusieurs sites bloquent les utilisateurs détectés via ces outils, selon des médias russes.

AFP Agence France-Presse

La Russie a restreint davantage l'usage de VPN, les utilisateurs de cet outil permettant de se localiser dans un autre pays rencontrant de plus en plus de difficultés pour accéder aux services en ligne, ont rapporté mercredi des médias publics et indépendants. La Russie fait face depuis plusieurs semaines à des difficultés pour se connecter à internet via les opérateurs de téléphonie mobiles et à deux messageries populaires, des mesures justifiées par les autorités par des «raisons de sécurité» sur fond d'offensive en Ukraine.

Les réseaux virtuels privés (VPN) ont gagné en popularité en Russie ces dernières années pour contourner la censure étatique, les autorités bloquant les hébergeurs de sites d'information critiques, des services occidentaux et certaines plateformes de médias et de réseaux sociaux. Selon des informations publiées mercredi par l'agence officielle russe TASS, plusieurs sites de banques, de streaming vidéo, de commerce en ligne et de moteurs de recherche bloquent l'accès aux utilisateurs s'ils détectent que ces derniers se servent d'un VPN.

WhatsApp et Telegram qu'avec un VPN

Les journalistes de l'AFP à Moscou ont constaté que des messages d'erreur indiquant «il semble que vous utilisez un VPN» et «accès refusé, désactivez la connexion VPN si vous en utilisez un» apparaissaient lors d'une tentative d'accéder aux géants du commerce en ligne en ligne Ozon et Wildberries. Les services de télécommunications russes tentent de limiter le recours aux VPN depuis des mois, mais des médias indépendants affirment que ces restrictions se sont considérablement renforcées ces derniers jours.

Le gouvernement russe avait ordonné aux opérateurs de télécommunications et aux principaux sites de commerce en ligne de faire en sorte, pour le 15 avril au plus tard, que les utilisateurs de VPN se voient refuser l'accès à leurs services, ont rapporté les médias d'État. Interrogé par l'AFP sur ces restrictions mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé qu'«il n'y a actuellement aucune interdiction (sur les VPN), et aucune responsabilité (pénale) pour leur utilisation», en assurant n'avoir «aucune information» sur d'éventuels projets en ce sens.

Depuis des mois, le gendarme russe des télécommunications Roskomnadzor a significativement restreint l'accès à deux messageries très populaires, WhatsApp et Telegram, qui ne fonctionnent plus qu'avec un VPN. Parallèlement, les autorités font la promotion massive de l'application russe Max, qui ne chiffre pas les données de bout-en-bout, en suscitant, selon ses critiques, des inquiétudes pour la protection de la vie privée.