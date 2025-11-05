DE
FR

Conflit d'accès à l'eau
33 morts dans un affrontement intercommunautaire au Tchad

Une violente dispute entre deux communautés tchadiennes a causé 33 décès dans le Hadjer Lamis. L'incident, lié à un conflit sur l'accès à l'eau, rappelle des événements similaires survenus en 1999 et 2004 dans la même région.
Publié: il y a 57 minutes
Partager
Écouter
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins 33 personnes sont mortes mardi dans un affrontement intercommunautaire dans un village de la province du Hadjer Lamis au centre du Tchad, a-t-on appris mercredi de sources locales.

«Les affrontements survenus aux environs de midi de ce mardi 4 novembre ont opposé deux communautés soeurs issues des provinces du Bahr-El-Gazel et du Hadjer Lamis», a annoncé l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA), chaîne de télévision publique au Tchad, précisant que «le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés dans les deux camps».

Conflit lié à l'eau

«La dispute déclenchée autour d'un puits revendiqué par les deux communautés, à savoir Kouka et Gorane, a fait trente-trois morts et plusieurs blessés» a précisé à l'AFP un conseiller de la présidence de la République sous couvert d'anonymat. Plusieurs ministres, hauts responsables locaux ainsi qu'un contingent de l'armée ont été dépêchés sur place selon l'ONAMA.

«Malgré la présence des autorités et de l'armée, la tension est vive sur le terrain» a indiqué à l'AFP une source locale. «Des événements similaires se sont produits dans la même localité en 1999 et 2004, faisant plusieurs dizaines de victimes» a expliqué un haut responsable politique de la région.

Le Tchad est fréquemment affecté par des épisodes de violences intercommunautaires. Notamment dans certaines zones rurales où les conflits liés aux terres, au bétail et à l'accès à l'eau prennent parfois une tournure meurtrière.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus