Rebelles de l'Etat-Major Central
Une guérilla en Colombie a pris en otage 34 soldats

Une guérilla colombienne a pris en otage 34 militaires dans le sud du pays. Le ministre de la Défense Pedro Sanchez a révélé l'incident, précisant que des combats récents ont causé 10 morts et 2 captures parmi les rebelles.
Publié: il y a 38 minutes
Pedro Sanchez n'a pas précisé depuis quand les militaires sont entre les mains des rebelles de l'Etat-Major Central
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Trente-quatre soldats colombiens ont été pris en otage par une guérilla dans la partie amazonienne du pays (sud), a annoncé mardi le ministre de la Défense.

Pedro Sanchez n'a pas précisé depuis quand les militaires sont entre les mains des rebelles de l'Etat-Major Central, dissidence des ex-Forces armées révolutionniares de Colombie (FARC), qui ont signé un accord de paix en 2016, mais a souligné que des combats dimanche ont fait 10 morts parmi les rebelles et que deux ont été capturés.

Le ministre a précisé que les soldats ont été capturés à la suite «de l'action illégale, criminelle de certaines personnes vêtues en civil qui disent détenir des militaires».

Des épisodes fréquents

En Colombie, des paysans contraints ou manipulés par les groupes armés qui exercent leur pouvoir dans la région retiennent souvent des militaires ou des policiers qui n'ouvrent pas le feu contre des civils.

L'armée colombienne a intensifié ses actions visant l'EMC dirigée par Ivan Mordisco depuis l'attentat au camion piégé qui a tué six personnes et blessé 60 autres jeudi à Cali, la troisième ville la plus peuplée du pays, que les autorités attribuent à cette plus importante dissidence des ex-FARC.

Deux membres de l'EMC ont été arrêtés pour cet attentat devant l'école d'aviation militaire. Un autre camion piégé n'a pas explosé.

Le même jour, près de Medellin, deuxième ville du pays, treize policiers ont été tués lors d'échanges de tirs et le lancement d'un drone explosif contre un hélicoptère alors qu'ils entouraient une campagne d'éradication de plants de coca. La Colombie est le plus grand producteur mondial de cocaïne.

«Neutraliser les menaces»

Les autorités attribuent cette attaque à un sous-groupe de l'EMC, en conflit avec sa branche principale dirigée par Ivan Mordisco.

Après cette vague d'attaques, Pedro Sanchez avait indiqué que l'Etat colombien déployait tous les moyens pour «neutraliser les menaces» contre la sécurité, dans un pays qui traverse sa pire crise de violences depuis une décennie.

