Destinés à des «actes terroristes»
L'Equateur saisit une grosse quantité d'explosifs

La police équatorienne a saisi une importante cargaison d'explosifs destinée à des actes terroristes en Colombie. Cette saisie intervient après de récentes attaques meurtrières en Colombie, marquant le pire épisode de violences depuis dix ans dans le pays.
Publié: 21:43 heures
Le même jour, une attaque au camion piégé a eu lieu à Cali, en Colombie, et a fait six morts et une soixantaine de blessés.
Photo: Anadolu via Getty Images

La police équatorienne a annoncé dimanche avoir saisi une «importante cargaison» d'explosifs en transit vers la Colombie, où ils étaient destinés à commettre «des actes terroristes».

Les policiers ont saisi 3750 boîtes d'explosifs et 25'000 mètres de fil de détonateur au cours de cette opération de contrôle de routine à San Gabriel, qui a conduit à l'arrestation de deux Equatoriens, un homme et une femme.

Pire épisode de violences en dix ans

Elle est intervenue après une attaque jeudi au camion piégé devant l'école d'aviation militaire de Cali, la troisième ville de Colombie, qui avait fait six morts et une soixantaine de blessés. Le même jour, près de Medellin, la deuxième plus importante ville de Colombie, 13 policiers avaient été tués sur fond de campagne d'éradication de plants de coca.

Plus grand producteur mondial de cocaïne, la Colombie connaît son pire épisode de violences depuis dix ans, en raison des attaques de guérillas et de mafias qui tirent notamment profit du trafic de drogue et de l'exploitation minière illégale.

«Destinés à commettre des actes terroristes»

«Nous avons identifié des explosifs destinés à commettre des actes terroristes en Colombie», a déclaré la police équatorienne dans un communiqué diffusé dimanche.

La cargaison, qu'elle a qualifiée de «significative», a été transportée en camion de la province côtière d'El Oro, frontalière du Pérou, vers la province andine de Carchi, dans le nord, à la frontière entre la Colombie et l'Equateur.

