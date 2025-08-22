Deux attaques meurtrières ont secoué la Colombie jeudi, faisant au moins 18 morts et des dizaines de blessés. Un camion piégé a explosé près d'une base aérienne à Cali, tandis que des affrontements et une attaque de drone ont visé la police anti-drogue près de Medellin.

La Colombie endeuillée par deux attaques ayant fait au moins 18 morts

La Colombie endeuillée par deux attaques ayant fait au moins 18 morts

Un camion piégé a explosé près d'une base aérienne à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Un camion piégé, des drones explosifs, des coups de feu: le bilan de deux attaques menées jeudi par des groupes armés a été porté à au moins 18 morts et des dizaines de blessés. Cette séquence montre une intensification spectaculaire des violences en Colombie.

Jeudi après-midi, un camion piégé a explosé près d'une base aérienne à Cali (sud-ouest), troisième ville du pays, faisant au moins six morts et 60 blessés, selon les autorités. Le maire Alejandro Eder a dénoncé une «attaque 'narcoterroriste'» et a demandé une «militarisation» de la ville.

Un camion en flammes

Des images sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs personnes au sol, prises en charge par les secours après l'explosion, ainsi qu'un camion en flammes, plusieurs véhicules endommagés et de nombreuses vitres soufflées.

Le ministre de la défense Pedro Sanchez a désigné le groupe armé EMC, un groupe dissident des FARC, comme responsable, dénonçant un «attentat terroriste [...] injustifiable contre la population civile de Cali». «Cette attaque lâche contre les civils est une réaction désespérée face à la perte de contrôle du trafic de drogue» dans la région, a-t-il estimé.

Récompense offerte

Témoin de la scène, Hector Fabio Bolanos a indiqué à l'AFP avoir entendu «un énorme bruit d'explosion près de la base aérienne» et vu de nombreuses personnes blessées au sol. «Il y a eu des morts parmi les personnes passant sur l'avenue», selon un autre témoin, Alexis Atizabal.

Plusieurs bâtiments et une école à proximité ont été évacués. Le maire a annoncé l'interdiction de circulation des camions dans la ville et offert 10'000 dollars de récompense pour toute information. «Le terrorisme ne nous vaincra pas», a assuré la gouverneure régionale, Dilian Francisca Toro.

Dans la matinée, à quelque 150 kilomètres de Medellin, des affrontements et une attaque de drone contre un hélicoptère ciblant les opérations anti-drogue de la police ont aussi fait de nombreuses victimes. Le bilan de ces attaques a été porté de huit à douze policiers tués, par Andrés Julián Rendón, le gouverneur de la région d'Antioquia (nord-ouest) jeudi soir.

Des policiers «harcelés»

Un responsable de la police a expliqué à l'AFP que des assaillants avaient «harcelé» des policiers supervisant un groupe chargé d'éradiquer les plantations de coca. Des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré l'hélicoptère survolant la région, suivies d'une détonation et de sa chute.

Cette attaque a été attribuée au groupe de guérilleros Calarca. Cette guérilla, qui porte le nom de guerre de son chef, est issu d'une scission de l'EMC.

Pourparlers de paix

Au pouvoir depuis 2022 et lui-même ancien guérillero, le président de gauche Gustavo Petro a tenté de relancer pourparlers de paix avec la plupart des groupes armés qui opèrent en Colombie, six ans après l'accord historique conclu avec les FARC. Mais la plupart ont échoué ou sont au point mort.

En 2023, l'EMC avait soutenu de tels pourparlers, mais son dirigeant, Ivan Mordisco, avait quitté la table des négociations un an plus tard. En juin, une série d'attaques avait tué cinq civils et deux policiers dans le sud-ouest du pays. Elle avait été revendiquée par l'EMC.