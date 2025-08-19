Caracas affirme que 66 enfants sont toujours 'kidnappés' aux États-Unis après avoir été séparés de leurs parents lors d'expulsions. Caracas exige leur retour, qualifiant cette politique de 'cruelle et inhumaine'.

Le Venezuela dénonce le «kidnapping» de 66 enfants aux États-Unis

Le Venezuela dénonce le «kidnapping» de 66 enfants aux États-Unis

Camila Fabri (au centre) en compagnie de mères renvoyées au Venezuela et dont les enfants sont restés aux Etats-Unis Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement vénézuélien a assuré mardi que 66 enfants vénézuéliens étaient toujours «kidnappés» aux Etats-Unis après avoir été séparés de leurs parents lors du processus d'expulsion vers le Venezuela. Caracas, qui a déjà obtenu le retour de plusieurs enfants, exige de l'administration du président américain Donald Trump que les enfants soient remis aux autorités vénézuéliennes pour leur retour au pays avec leurs familles.

«Nous avons 66 enfants kidnappés aux Etats-Unis, c'est un chiffre qui augmente chaque jour, c'est quelque chose de très préoccupant. C'est une politique cruelle et inhumaine», a déclaré Camila Fabri, présidente du plan gouvernemental «Retour à la Patrie» lancé en 2018 par le président Nicolas Maduro pour le retour volontaire des migrants.

«Nous allons les ramener»

«Nous allons ramener les 66 enfants», a-t-elle promis en compagnie d'un groupe de mères qui ont lu une lettre adressée à la Première Dame des États-Unis, Melania Trump, dans laquelle elles lui demandent d'intercéder pour les enfants placés dans des foyers d'accueil.

De nationalité italienne, Camila Fabri est l'épouse d'Alex Saab, homme d'affaires colombien naturalisé vénézuélien accusé d'être l'«homme de paille» du président Nicolas Maduro. Arrêté au Cap-Vert, puis emprisonné aux Etats-Unis, il a été libéré en 2023 lors d'un échange de prisonniers entre Caracas et Washington.

Des milliers de migrans rapatriés

Jusqu'à présent, 21 enfants, dont Maikelys Espinoza, fille de l'un des 252 migrants vénézuéliens déportés par les Etats-Unis dans une prison de haute sécurité au Salvador et libérés le 18 juillet après un nouvel échange de prisonniers, sont retournés au pays. Le pouvoir a réclamé le retour des enfants en appelant à des manifestations et en déployant une importante propagande dans les médias officiels.

Camila Fabri a également indiqué qu'en 2025, 10'631 migrants vénézuéliens ont été rapatriés. Ce chiffre inclut les expulsés des Etats-Unis mais aussi les migrants bloqués au Mexique qui ont été ramenés grâce au plan Retour à la Patrie.



