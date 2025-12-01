DE
Alerte orange!
Un volcan crache des cendres en Colombie et menace les populations indigènes

Le volcan colombien Puracé a projeté des cendres sur plusieurs villages, menaçant Popayan, des communautés indigènes et des agriculteurs. L'activité a augmenté avec des colonnes de gaz et de cendres de 1500 mètres.
Publié: il y a 22 minutes
Le service géologique colombien a fait état de pluies de cendres et d'une forte odeur de soufre autour du volcan Puracé.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le volcan colombien Puracé, en alerte orange pour un risque d'éruption, a craché des cendres sur plusieurs villages du pays, a indiqué dimanche le service géologique national. Le Puracé est l'un des volcans les plus actifs et dangereux de Colombie. Une éventuelle éruption du cratère, à 4600 mètres d'altitude, pourrait menacer la ville de Popayan, nombre de communautés indigènes et d'agriculteurs.

Dans un communiqué, le service géologique colombien (SGC) a fait état de pluies de cendres et d'une forte odeur de soufre dans plusieurs localités samedi, jusqu'au nord de Popayan. «Il y a un peu de cendres ici», a déclaré à l'AFP Maria Fernanda, universitaire de Coconuco, village de 8000 habitants.

Selon le pompier José Quintero, l'activité du Puracé a augmenté, et le volcan a craché des colonnes de gaz et de cendres à 1500 mètres au-dessus de son sommet. Marisol Avirama, membre de la communauté indigène de Coconuco, s'inquiète du manque d'endroits où se réfugier en cas d'éruption. «Il n'y a pas de lieu [...] pour nous reloger». «Laisser nos parcelles, nos maisons où l'on a passé tant d'années, c'est très difficile», dit-elle.

