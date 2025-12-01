Le volcan colombien Puracé a projeté des cendres sur plusieurs villages, menaçant Popayan, des communautés indigènes et des agriculteurs. L'activité a augmenté avec des colonnes de gaz et de cendres de 1500 mètres.

Un volcan crache des cendres en Colombie et menace les populations indigènes

ATS Agence télégraphique suisse

Le volcan colombien Puracé, en alerte orange pour un risque d'éruption, a craché des cendres sur plusieurs villages du pays, a indiqué dimanche le service géologique national. Le Puracé est l'un des volcans les plus actifs et dangereux de Colombie. Une éventuelle éruption du cratère, à 4600 mètres d'altitude, pourrait menacer la ville de Popayan, nombre de communautés indigènes et d'agriculteurs.

Dans un communiqué, le service géologique colombien (SGC) a fait état de pluies de cendres et d'une forte odeur de soufre dans plusieurs localités samedi, jusqu'au nord de Popayan. «Il y a un peu de cendres ici», a déclaré à l'AFP Maria Fernanda, universitaire de Coconuco, village de 8000 habitants.

Selon le pompier José Quintero, l'activité du Puracé a augmenté, et le volcan a craché des colonnes de gaz et de cendres à 1500 mètres au-dessus de son sommet. Marisol Avirama, membre de la communauté indigène de Coconuco, s'inquiète du manque d'endroits où se réfugier en cas d'éruption. «Il n'y a pas de lieu [...] pour nous reloger». «Laisser nos parcelles, nos maisons où l'on a passé tant d'années, c'est très difficile», dit-elle.