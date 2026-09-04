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Guerre contre la drogue
La Colombie stoppe les frappes contre les guérilleros si des enfants sont présents

Un tribunal colombien suspend les bombardements contre des guérilleros au Guaviare si des mineurs pourraient être présents. Cette décision intervient après deux frappes ayant tué au moins 33 combattants, dont trois adolescents.
Publié: il y a 5 minutes
Abelardo de la Espriella défend une stratégie anti-drogue mêlant frappes militaires et extraditions vers les Etats-Unis.
Photo: AP Photo/Fernando Vergara
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AFP Agence France-Presse

Un tribunal local colombien a ordonné jeudi au gouvernement colombien de suspendre les bombardements militaires contre des camps de guérilleros en cas d'informations sur la possible présence de mineurs enrôlés. Le président de droite d'Abelardo de la Espriella, entré en fonctions il y a un mois à peine, défend une stratégie contre les groupes liés au trafic de drogue impliquant frappes mortelles et extraditions vers les Etats-Unis.

La décision de justice s'applique au seul département amazonien du Guaviare (sud), où Abelardo de la Espriella a récemment ordonné deux opérations aériennes qui ont fait au moins 33 morts parmi les membres d'une dissidence de l'ex-guérilla des FARC.

«Normes légales» respectées

Dimanche, l'autorité médico-légale a indiqué que, parmi les morts du premier raid, figuraient trois mineurs âgés de 15 à 16 ans. On ignore si des mineurs figurent parmi les victimes de l'autre bombardement.

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Un tribunal de la ville de San José del Guaviare a décidé «la suspension temporaire» des frappes aériennes contre les groupes armés lorsque des informations indiquent une «possible présence d'enfants et d'adolescents». Cette mesure conservatoire, consultée par l'AFP, restera en vigueur le temps que le juge statue sur le recours déposé par un citoyen contre le gouvernement et l'armée pour atteinte aux droits fondamentaux des mineurs.

Le président de la Espriella a vanté lundi des bombardements contre «les bandits qui, pendant des décennies, ont enrôlé des mineurs pour en faire des combattants ou des boucliers humains». Le ministère de la défense a fait valoir que l'opération respectait «toutes les normes légales».

L'enrôlement d'enfants et d'adolescents par les organisations criminelles luttant pour étendre leur territoire a augmenté ces dernières années en Colombie. Human Rights Watch a comptabilisé 1500 cas de recrutement d'enfants ou d'adolescents depuis 2021, sur la base de chiffres officiels.

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