Qui a élu Trump? Les démocrates qui se sont tus sur Biden!

1/5 Lors d'un de ses derniers voyages présidentiels, au Brésil, Joe Biden semblait complètement perdu. Photo: keystone-sda.ch

Richard Werly Journaliste Blick

C’est un refrain que l’on entend souvent aux Etats-Unis, après bientôt quatre mois de présidence Trump. Il revient dans la bouche de tous ceux, électeurs traditionnellement démocrates ou indépendants, qui se sont abstenus au dernier moment de voter pour Kamala Harris. Pour eux, la candidate battue le 5 novembre 2024 avait commis une faute impardonnable: ne pas avoir affronté une primaire en bonne et due forme, avant de se présenter dans la course à la Maison Blanche.

Tous ceux qui entonnent ce refrain auront très bientôt un livre de chevet: «Original Sin» (le péché originel), qui doit sortir le 20 mai. Il est déjà best-seller au niveau des citations dans les médias du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il raconte la descente aux enfers de Joe Biden, devenu dans les dernières semaines un président presque «zombie», en raison de la détérioration de son état de santé. Mais surtout parce qu’il accuse les dirigeants du parti démocrate d’avoir fait élire Donald Trump, en refusant de dire la vérité.

Rancœur anti-démocrate

Cette rancœur contre le parti démocrate s’est traduite le 5 novembre dans les urnes. Le parti a perdu le vote populaire, et le contrôle des deux chambres du Congrès, où le parti Républicain est désormais majoritaire. Or le livre, écrit par deux journalistes très bien informés, enfonce le clou. Pour les auteurs, des figures de proue démocrates comme Barack Obama portent une énorme responsabilité dans l’échec de Kamala Harris.

Une accusation corroborée par de nombreux observateurs politiques, comme le professeur David Kingfisher de l’Université de Denver. «Kamala ne pouvait pas être légitime dans ces conditions. Remplacer un président sénile à la dernière minute, sans avoir rien dit alors que vous le fréquentez quotidiennement, c’est être coresponsable du désastre» explique-t-il.

Ce que veulent les électeurs

Le problème est que les démocrates n’ont toujours pas tiré la leçon. Pire selon Robert King, un activiste afro-américain de Washington D.C. (la capitale fédérale qui vote démocrate à plus de 90%): les grands élus de ce parti jouent aujourd’hui encore la politique du pire. «Ils misent tout sur l’échec économique de Trump. Ils n’ont pas d’autre agenda que de résister à Trump. Or les électeurs veulent qu’on leur parle d’eux, pas de Trump.»

Bien vu! Selon un récent sondage, seul un tiers des votants démocrates est très ou assez optimiste quant à l’avenir du parti. Il s’agit là d’un net recul par rapport à juillet dernier, où environ six démocrates sur dix se disaient optimistes. L’enquête, réalisée du 1er au 5 mai, indique à l’inverse une augmentation de l’optimisme chez les républicains, 55% d’entre eux étant plus optimistes quant à l’avenir du GOP, contre 47% l’été dernier.

L’erreur du silence sur l’état de santé de Biden alimente, en plus, la théorie de «l’Etat profond», ce «deep State» que Trump et ses alliés accusent en permanence de diriger le pays contre l’avis majoritaire de la population. «C’est ce qui se passe dans les dictatures: on cache jusqu’au dernier moment l’état de santé du chef, on tire les ficelles en coulisses, les favoris remplacent les élus. C’est dramatique» poursuit Robert King à Washington.

Joe Biden, sans défenseurs

Joe Biden, pour sa part, ne trouve guère de défenseurs. L’ancien président est récemment intervenu pour dénoncer les actes de son successeur, en particulier ses atteintes à l’état de droit sur les migrants.

Mais personne ne l’écoute. Idem pour Kamala Harris, qui briguerait le poste de Gouverneur de la Californie, face à l’actuel titulaire du poste Gavin Newsom. Pour David Kingfisher, la fin de la présidence Biden décrite dans, «Original Sin» a tout détruit.

«Tous ceux qui ont pénétré dans le bureau de Biden sont présumés complices. Ils auraient dû dire la vérité. Ils n’ont pas pris en compte l’intérêt du pays, mais le leur. Et cela, les électeurs américains risquent de s’en souvenir». De quoi inquiéter le parti démocrate pour les prochaines élections de mi-mandat, en novembre 2026, à l’issue desquelles il espère au moins reconquérir le contrôle de la Chambre des Représentants.