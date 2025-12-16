DE
FR

Constat alarmant
L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

L'année écoulée a été la plus chaude jamais enregistrée en Arctique, selon un rapport américain de référence. Ce document dresse un tableau alarmant de cette région du monde, particulièrement soumise au réchauffement climatique.
Publié: 18:29 heures
L'Arctique, qui englobe le pôle Nord, est touché par un phénomène appelé "amplification", qui fait qu'elle se réchauffe plus vite que les latitudes moyennes (archives).
Photo: WWF INTERNATIONAL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’année écoulée a été la plus chaude jamais observée en Arctique, selon un rapport de référence publié aux Etats-Unis. Le document brosse un constat préoccupant de l’état de cette région, en première ligne face aux effets du réchauffement climatique. Entre octobre 2024 et septembre 2025, les températures ont été supérieures de 1,60 °C à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020, selon le rapport annuel sur l'Arctique qui s'appuie sur des données remontant à 1900.

Tom Ballinger, co-auteur de l'étude, de l'Université d'Alaska estime qu'il est «alarmant» de voir un tel réchauffement sur une période aussi courte, qualifiant la tendance d'«apparemment sans précédent à l'époque récente et peut-être depuis des milliers d'années». L'année analysée par la NOAA comprend l'automne le plus chaud, le deuxième hiver le plus chaud et le troisième été le plus chaud en Arctique depuis 1900.

