L'acteur britannique Russell Brand a été inculpé mardi au Royaume-Uni pour un viol et une agression sexuelle supplémentaires. Ces accusations concernent deux nouvelles femmes et s'ajoutent aux poursuites déjà engagées en avril 2025.

Le comédien britannique Russell Brand, déjà poursuivi au Royaume-Uni pour des viols et agressions sexuelles qu'il nie avoir commis, a été inculpé mardi pour un viol et une agression sexuelle supplémentaires, a annoncé la police britannique. Ces nouvelles accusations «concernent deux nouvelles femmes et s'ajoutent aux charges déjà retenues contre (Russell) Brand en avril 2025 et qui concernaient quatre femmes», a détaillé la Metropolitan Police dans un communiqué.

Le comédien de 50 ans, désormais très actif sur les réseaux sociaux, doit comparaître le 20 janvier devant un tribunal londonien. Son procès concernant les premières accusations est prévu pour s'ouvrir le 16 juin devant la cour criminelle de Southwark, dans le sud de Londres.

L'ex-mari de Katy Perry a plaidé non coupable lors d'une précédente comparution en mai dernier. Il sera jugé pour deux viols et plusieurs agressions sexuelles qu'il est accusé d'avoir commises dans la région côtière de Bournemouth (sud de l'Angleterre) et à Londres, entre 1999 et 2005.

L'acteur réagit sur X

«2026 va être une année importante», avec de «grandes (...) épreuves», a réagi Russell Brand dans une vidéo postée sur X, sans évoquer directement les nouvelles accusations portées contre lui, mais ajoutant qu'il était «reconnaissant d'avoir l'opportunité de (se) racheter de (ses) nombreuses fautes commises au fil des années». «Je prie pour la guérison de tous ceux que j'ai blessés ou offensés durant mes années d'égarement dans le péché», a-t-il ajouté en évoquant sa foi.

Une enquête de police avait été ouverte contre lui après la diffusion d'un documentaire sur la chaîne britannique Channel 4 en septembre 2023. Après les premières inculpations, Russell Brand, qui vit une partie du temps aux États-Unis, s'était dit «reconnaissant» d'avoir «l'occasion» de se défendre.

«J'étais un idiot avant de vivre dans la lumière du Seigneur. J'étais un toxicomane, un accro au sexe, et un imbécile, mais je n'ai jamais été un violeur», avait-il affirmé dans une vidéo mise en ligne, assurant n'avoir «jamais été impliqué dans une (relation) non consentie». L'enquête se poursuit et la police appelle toute personne qui aurait des informations à la contacter.

Suivi par des millions de personnes

Né en 1975 dans une famille d'origine modeste dans l'Essex, à l'Est de Londres, Russell Brand est suivi par des millions de personnes sur YouTube, X et Instagram, où il exprime régulièrement ses idées anti-système et complotistes. Il a commencé sa carrière comme comédien de stand-up à l'adolescence, et s'est fait connaître avec son humour provocateur et volontiers lubrique, avant de se muer en acteur star.

Il a présenté une émission sur la station Radio 2 de la BBC entre 2006 et 2008. Il avait toutefois quitté l'antenne après avoir laissé un message sexuellement explicite à un acteur au sujet de sa petite-fille.